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HUDUTSUZ SEVDA FOX TV CANLI İZLE! Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman? İşte konusu ve oyuncu kadrosu

02.11.2023 19:04 | Son Güncelleme:
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Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman ekranı dizinin izleyicileri tarafından araştırılıyor. Deniz Can Aktaş, Miray Daner ve Biran Damla Yılmaz'ı buluşturan dizi için Fox Tv yayın akışı merak edildi. Heyecanla beklenen dizi 6. bölümüyle ekrana gelecek. Peki, Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman? İşte konusu oyuncu kadrosu, Hudutsuz Sevda 5. bölüm ekranı ve Fox TV yayın akışı...

HUDUTSUZ SEVDA FOX TV CANLI İZLE! Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman? İşte konusu ve oyuncu kadrosu

Hudutsuz Sevda yeni bölümü merak edildi. Sevilen dizi bu akşam Fox TV'de ekrana gelecek. Başrollerinde Miray Daner ve Deniz Can Aktaş'ın yer aldığı Hudutsuz Sevda Fox TV canlı izle ekranı kullanıcılar tarafından sorgulanıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Murat Öztürk otururken senaristliğini Bahadır Özdener kaleme alıyor. İşte Hudutsuz Sevda yeni bölüm detayları ve Fox TV yayın akışı...

HUDUTSUZ SEVDA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Hudutsuz Sevda yeni bölüm ekranı yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Fox TV'nin sevilen dizisi bu akşam yeni bölüm ile ekrana gelecek. Hudutsuz Sevda saat 20.00'de başlayacak. Miray Daner ve Deniz Can Aktaş'ın başrolde olduğu Hudutsuz Sevda her hafta perşembe akşamları ekrana geliyor.

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HUDUTSUZ SEVDA FOX TV CANLI İZLE!

Zeynep, babasını ailesinin bütün kirli işlerini ifşa etmekle tehdit edince Halil İbrahim ve arkadaşları özgürlüklerine kavuşur. Ancak Levent ve ailesi bu yenilgiyi hemen kabul etmeyeceklerdir; Zeynep'in güvenliği karşılığında Halil İbrahim'in kellesini talep ederler.

HUDUTSUZ SEVDA SON BÖLÜM ÖZETİ

Halil İbrahim’in Zeynep’i düğününden kaçırması Letoların kendi içinde kutuplaşmasına sebep olur. Zeynep’in sağ salim evine dönmesini isteyen Fikret ve Nedime, Rızvan’ı Halil İbrahim’e barış eli uzatması için ikna etmek isterler. Gözü dönen Asiye ise Zeynep’in hayatına bile mal olsa Halil İbrahim’den kurtulmakta kararlıdır. Bu savaşta Halil İbrahim ve Zeynep’e ilk ulaşan dost mu olacaktır düşman mı?

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FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Bu Tabak Kimin?
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Hudutsuz Sevda
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda
00:00 Şahane Hayatım
02:30 Yabani
04:45 Bu Tabak Kimin?
06:00 Yaz Şarkısı

Günün Magazin olayları


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