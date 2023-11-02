HUDUTSUZ SEVDA FOX TV CANLI İZLE! Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman? İşte konusu ve oyuncu kadrosu

Hudutsuz Sevda yeni bölümü merak edildi. Sevilen dizi bu akşam Fox TV'de ekrana gelecek. Başrollerinde Miray Daner ve Deniz Can Aktaş'ın yer aldığı Hudutsuz Sevda Fox TV canlı izle ekranı kullanıcılar tarafından sorgulanıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Murat Öztürk otururken senaristliğini Bahadır Özdener kaleme alıyor. İşte Hudutsuz Sevda yeni bölüm detayları ve Fox TV yayın akışı...

HUDUTSUZ SEVDA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Hudutsuz Sevda yeni bölüm ekranı yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Fox TV'nin sevilen dizisi bu akşam yeni bölüm ile ekrana gelecek. Hudutsuz Sevda saat 20.00'de başlayacak. Miray Daner ve Deniz Can Aktaş'ın başrolde olduğu Hudutsuz Sevda her hafta perşembe akşamları ekrana geliyor.

HUDUTSUZ SEVDA FOX TV CANLI İZLE!

Zeynep, babasını ailesinin bütün kirli işlerini ifşa etmekle tehdit edince Halil İbrahim ve arkadaşları özgürlüklerine kavuşur. Ancak Levent ve ailesi bu yenilgiyi hemen kabul etmeyeceklerdir; Zeynep'in güvenliği karşılığında Halil İbrahim'in kellesini talep ederler.

HUDUTSUZ SEVDA SON BÖLÜM ÖZETİ

Halil İbrahim’in Zeynep’i düğününden kaçırması Letoların kendi içinde kutuplaşmasına sebep olur. Zeynep’in sağ salim evine dönmesini isteyen Fikret ve Nedime, Rızvan’ı Halil İbrahim’e barış eli uzatması için ikna etmek isterler. Gözü dönen Asiye ise Zeynep’in hayatına bile mal olsa Halil İbrahim’den kurtulmakta kararlıdır. Bu savaşta Halil İbrahim ve Zeynep’e ilk ulaşan dost mu olacaktır düşman mı?

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Bu Tabak Kimin?

13:30 En Hamarat Benim

16:15 Hudutsuz Sevda

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Hudutsuz Sevda

00:00 Şahane Hayatım

02:30 Yabani

04:45 Bu Tabak Kimin?

06:00 Yaz Şarkısı





