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Hülya Avşar'a hacker şoku! 'Fotoğraflarım var'

01.04.2022 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hülya Avşar, Twitter hesabından fotoğraflarını paylaştığı Instagram hesabının çalındığını duyurdu. "Birikmiş fotoğraflarım var" diyen Avşar kızı, takipçilerinde merak uyandırdı.

Hülya Avşar'a hacker şoku! 'Fotoğraflarım var'

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Hülya Avşar'a hacker şoku yaşadı. Yıllardır gündemden düşmeyen Hülya Avşar, her dönem adından söz ettirmeyi başaran nadir isimlerden.

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Son dönemlerde cüretkar kıyafetleri gündeme yansıyan Avşar kızı bu defa Instagram hesabının çalınmasıyla gündemde.
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"BİRİKMİŞ FOTOĞRAFLARIM VAR"

Twitter'dan Instagram hesabının çalındığını açıklayan Hülya Avşar, "1 haftadır Instagram hesabımı kullanamıyorum. Çözmeye çalışıyoruz. Birikmiş fotolarım var, bir süre burayı Instagram niyetine kullanacağım" dedi.


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Hülya Avşar Instagram
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