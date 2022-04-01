Hülya Avşar'a hacker şoku! 'Fotoğraflarım var'

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Hülya Avşar'a hacker şoku yaşadı. Yıllardır gündemden düşmeyen Hülya Avşar, her dönem adından söz ettirmeyi başaran nadir isimlerden.
Son dönemlerde cüretkar kıyafetleri gündeme yansıyan Avşar kızı bu defa Instagram hesabının çalınmasıyla gündemde.
Twitter'dan Instagram hesabının çalındığını açıklayan Hülya Avşar, "1 haftadır Instagram hesabımı kullanamıyorum. Çözmeye çalışıyoruz. Birikmiş fotolarım var, bir süre burayı Instagram niyetine kullanacağım" dedi.
1 haftadır instagramımı kullanamıyorum. Çözmeye çalışıyoruz.Birikmiş fotolarım var, bir süre burayı instagram niyetine kullanacağım????????????????♥️— Hulya Avsar (@hulyavsar) March 31, 2022
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