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Hülya Avşar denizin ortasından paylaştı! "Zormuş"

26.08.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Yapma Aşkım' şarkısına çektiği kliple adından söz ettiren Hülya Avşar kürek sörfü için kolları sıvadı. Mavi mayosuyla sörf yaparken görülen Hülya Avşar ilk denemelerde biraz zorlandı.

Hülya Avşar denizin ortasından paylaştı! "Zormuş"

Son dönemde yeni şarkısı 'Yapma Aşkım' ile adından söz ettiren Hülya Avşar tatilde keyif yapıyor. Yazın son günlerini değerlendiren ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde seabob yaptığı anları takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

Spor tutkusuyla bilinen Hülya Avşar, bu kez kürek sörfü için kolları sıvadı. Bu anlarda objektiflere poz veren ünlü şarkıcı, adından söz ettirdi.

Mavi mayosuyla sörf yaptığı kareyi yayınlayan 58 yaşındaki Avşar, gönderisine; "Zormuş" notunu düştü.

Ekran Alıntısı

Güzelliği ile yıllara meydan okuyan Avşar'ın paylaşımına; kısa sürede binlerce beğeni geldi.

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Hülya Avşar ünlü şarkıcı yaşında
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