Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu verdiği kilolarla dikkat çekti

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu arkadaşlarıyla yemek yerken görüntülendi. Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Zehra Çilingiroğlu, Bebek sahilinde objektiflere yansıdı.

Verdiği kilolarla dikkat çeken Zehra Çilingiroğlu, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Çilingiroğlu, Bebek'te en son erkek arkadaşı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile görüntülenmişti. Kadayıfçıoğlu'nun koruması görüntü almak isteyen muhabirlere sözlü ve fiziksel müdahale etmişti.



