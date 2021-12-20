Hülya Avşar ne dedi, neden TT oldu? Simit açıklaması sonrası büyük tepki çekti!

Magazin dünyasının en tanınan isimlerinden biri olan Hülya Avşar bu sefer ekonomiye ilişkin yaptığı açıklama ile Twitter gündeminde yer aldı. Bir muhabirin kendisine, "Ekonominin sanatçılara nasıl yansıması oluyor?" sorusunu sorması üzerine simit üzerinden açıklama yapan Hülya Avşar'a tepkiler çığ gibi yağdı. İşte Hülya Avşar'ın tepki çeken simit açıklaması...

HÜLYA AVŞAR'DAN TEPKİ ÇEKEN 'SİMİT' AÇIKLAMASI

Bir magazin muhabiri ünlü isim Hülya Avşar'a, "Ekonominin sanatçılara nasıl yansıması oluyor?" sorusunu yöneltmesinin üzerine Avşar'ın verdiği cevap sosyal medyada çok konuşuldu. Ekonomik krizin herkese yansımasının olduğunu belirten Hülya Avşar, gerekirse simit yeneceğini ve bu günlerin atlatılacağını söyledi. Açıklamalarında Avşar, "Ekonomik krizin herkese ve her kesime mutlaka yansıması oluyor. Benim bildiğim bir tek şey var. Türkiye'de hatta şimdiki duruma göre dünyada eğer hayattaysan, mutlaka bu tür günleri, bu zamanları öngörüp biraz daha farklı yaşam çizmek lazım. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız." ifadelerini kullandı. Bu günlerin kolay atlatılacağını söyleyen Avşar, "Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bu günler de biraz kolay atlatılacak. Biraz bizim bu işi, insanlar olarak bireysel halletmemiz gerekir diye düşünüyorum." dedi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ

Avşar'ın 'gerekirse simit yenecek' açıklamasının ardından sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Bazı kullanıcılar, Hülya Avşar'ın tepki çeken sözleri söylemeden önce lüks restoranda olduğunu yazarken, bazı sosyal medya kullanıcıları ise Avşar kızının, Ayvalık'taki Çiçek Adası'nı 55 milyon TL'ye satın almasını hatırlattı.





