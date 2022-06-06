Hülya Avşar şezlongta sere serpe güneşlendi! "Haberim olmadan çek kanka"

Konser vermek için Kıbrıs'a giden Hülya Avşar plajın gözdesi oldu. 58 yaşındaki Hülya Avşar fiziğiyle gençlere taş çıkardı. Avşar konser öncesi siyah bikinisiyle kendisini plaja attı. Düzgün fiziğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Avşar, tüm gün şezlongda sere serpe keyif yaptı.

Hülya Avşar'ın pozları 2. Sayfa'da masaya yatırıldı. Sunuculardan Müge Dağıstanlı "Bence yakalanmadı. O biraz uzaktan poz verilmiş, haberim olmadan çek kanka pozları. Biz yılların magazincisiyiz biliriz bu işleri" dedi.

Gülsen Yüksel ise "Danışıklı dövüş pozları vardır. Ya istemediğim fotoğraflar yer alırsa diye muhabirle şarkıcı anlaşır. Sen çek ama beraber seçelim" yorumunda bulundu.

