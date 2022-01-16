Hülya Avşar 'simit' tartışmasını bıraktı 'külot' tartışmasına girdi! İzzet Yıldızhan'a tepki

Ekonomi yorumuyla tepkilerin odağında olan ve "Gerekirse simit yenecek ama bugünleri de kolay atlatacağız" sözleriyle gündeme gelen Hülya Avşar yeni bir tartışmaya dahil oldu.

Geçtiğimiz hafta iddialı sahne kıyafeti giyen kadın şarkıcılara tepki göstererek "Sahneye külotla çıkmasınlar" diyen İzzet Yıldızhan'a bir yanıt da Hülya Avşar'dan geldi.

"DEMOKRASİ VAR"

İzzet Yıldızhan’ın "Sahneye külotla çıkmasınlar" açıklaması hatırlatılınca Avşar kızı, "Sahne şov yeri zaten, ben çok beğeniyorum. İsteyen çıkabilir. Demokrasi var” ifadelerini kullandı. Milliyet'in haberine göre Hülya Avşar şunları söyledi:

"O zaman girip sosyal medyadaki sanatçılara da bakmayacaklar. Bunlar saçma sapan şeyler. Böyle bir şey olabilir mi? Eğer demokrasi denen bir şey varsa, herkes istediği gibi davranır. Ben buna cevap vermek bile istemiyorum.”



