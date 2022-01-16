MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hülya Avşar 'simit' tartışmasını bıraktı 'külot' tartışmasına girdi! İzzet Yıldızhan'a tepki

Hülya Avşar 'simit' tartışmasını bıraktı 'külot' tartışmasına girdi! İzzet Yıldızhan'a tepki

16.01.2022 07:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Simit açıklamasıyla büyük tepki gören Hülya Avşar İzzet Yıldızhan'ın kadınların sahne kıyafetleriyle ilgili söylediği "Sahneye külotla çıkmasınlar" açıklamasına tepki gösterdi.

Hülya Avşar 'simit' tartışmasını bıraktı 'külot' tartışmasına girdi! İzzet Yıldızhan'a tepki

Ekonomi yorumuyla tepkilerin odağında olan ve "Gerekirse simit yenecek ama bugünleri de kolay atlatacağız" sözleriyle gündeme gelen Hülya Avşar yeni bir tartışmaya dahil oldu.

Geçtiğimiz hafta iddialı sahne kıyafeti giyen kadın şarkıcılara tepki göstererek "Sahneye külotla çıkmasınlar" diyen İzzet Yıldızhan'a bir yanıt da Hülya Avşar'dan geldi.

Hülya Avşar'dan 'simit' açıklaması! Geri adım atmadıHülya Avşar'dan 'simit' açıklaması! Geri adım atmadı

"DEMOKRASİ VAR"

İzzet Yıldızhan’ın "Sahneye külotla çıkmasınlar" açıklaması hatırlatılınca Avşar kızı, "Sahne şov yeri zaten, ben çok beğeniyorum. İsteyen çıkabilir. Demokrasi var” ifadelerini kullandı. Milliyet'in haberine göre Hülya Avşar şunları söyledi:

Ekran Alıntısı

"O zaman girip sosyal medyadaki sanatçılara da bakmayacaklar. Bunlar saçma sapan şeyler. Böyle bir şey olabilir mi? Eğer demokrasi denen bir şey varsa, herkes istediği gibi davranır. Ben buna cevap vermek bile istemiyorum.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vedat Milor'un Leman Sam paylaşımı gündem oldu! "Eğer engelimi kaldırmazsa..."Vedat Milor'un Leman Sam paylaşımı gündem oldu! "Eğer engelimi kaldırmazsa..."
Tüm dünyanın beklediği haberi "Müjde" diyerek duyurduTüm dünyanın beklediği haberi "Müjde" diyerek duyurdu
Gönül Dağı'nın Veysel'i kimdir? Gönül Dağı'nın Veysel'i kimdir?
Anahtar Kelimeler:
Hülya Avşar İzzet Yıldızhan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rıdvan Dilmen, Erbatur Ergenekon'un sözleriyle canlı yayında çileden çıktı: Gelmiyorsa gelmesin ya!

Rıdvan Dilmen, Erbatur Ergenekon'un sözleriyle canlı yayında çileden çıktı: Gelmiyorsa gelmesin ya!

Yanardağ patlaması sonrası tsunami alarmı

Yanardağ patlaması sonrası tsunami alarmı

İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı! Görenler pencerelere çıktı

İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı! Görenler pencerelere çıktı

Acun Ilıcalı'yı korkutan olay! Kızları tatil dönüşü kaza geçirdi

Acun Ilıcalı'yı korkutan olay! Kızları tatil dönüşü kaza geçirdi

Murat Başoğlu yeğeniyle anılmıştı! Gündeme bomba gibi düşecek 'yasak aşk' açıklaması

Murat Başoğlu yeğeniyle anılmıştı! Gündeme bomba gibi düşecek 'yasak aşk' açıklaması

Hastanede skandal şakalaşma! Hastaları nefessiz bıraktı…

Hastanede skandal şakalaşma! Hastaları nefessiz bıraktı…

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Final tabağı topa tutuldu! ''Çantanı topla köyüne git''

Final tabağı topa tutuldu! ''Çantanı topla köyüne git''

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Yine iddialı! "İzzet Yıldızhan yorum yapsın"

Yine iddialı! "İzzet Yıldızhan yorum yapsın"

Külot kavgası çıldırttı! ''Sektörde kim temiz be!''

Külot kavgası çıldırttı! ''Sektörde kim temiz be!''

Baştan aşağı kırmızı! Dekolteli pozuyla mest etti

Baştan aşağı kırmızı! Dekolteli pozuyla mest etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.