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Hülya Avşar: 'Sizi kaçıralım' dediler!

19.01.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Etiler'deki bir mekanda yemek yiyen ve ardından mekanın arka kapısından çıkmak isteyen Hülya Avşar, gazetecileri görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Muhabirlerin, "Neden arka kapıdan kaçtınız?" sorusuna yanıt veren Avşar, "Vallahi ben de anlamadım. Mekan görevlileri, 'Sizi arkadan kaçıralım.' deyince ben de, 'Tamam' dedim" şeklinde konuştu.

Hülya Avşar: 'Sizi kaçıralım' dediler!

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Daha önce Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz hakkında, "Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz?' falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bu günleri de kolay atlatacağız" ifadelerini kullanan şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar (58), önceki gün Etiler'de yemek yedi. Mekanda uzun süre kaldıktan sonra gazetecilerin olduğunu duyan Avşar, restoranın arka kapısından çıkmak istedi.

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"SİZİ KAÇIRALIM' DEDİLER!"

Arabasının arka kapıya gelmesini isteyen ve çam ağaçlarının arasında muhabirlerden saklanmaya çalışan Hülya Avşar, kameraları görünce ne yapacağını şaşırdı.

Gazetecilerin, "Neden arka kapıdan kaçtınız?" sorusuna yanıt veren sanatçı, "Vallahi ben de anlamadım. Mekan görevlileri, 'Sizi arkadan kaçıralım.' deyince ben de, 'Tamam' dedim." ifadelerini kullandı.

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"YORUM YAPMAYACAĞIM"

Otomobilinin gelmesi ile birlikte hızlıca direksiyon başına geçen Avşar, Sezen Aksu'nun yeni şarkısındaki, "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e..." sözlerini soran muhabirlere yanıt vermek istemedi.

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Hülya Avşar, "Arkadaşlar konuya tam hakim değilim. O yüzden ben yorum yapmayacağım." demekle yetindi.

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Hülya Avşar
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