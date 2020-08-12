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Hümeyra'nın oğlu Sadık Bigat son yolculuğuna uğurlandı! Hümeyra ayakta durmakta zorlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2020 19:41 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Hümeyra'nın oğlu Sadık Bigat, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Oğlunu son yolculuğuna uğurlamak için Zincirlikuyu Camii'ne gelen 72 yaşındaki sanatçı, ayakta durmakta zorlandı.

Sanatçı Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat, dün evinde ölü bulundu. Bigat için Zincirlikuyu Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.

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Cenazeye gelen Hümeyra'nın taziyeleri kabul ederken, ayakta güçlükle durduğu görüldü. Tiyatro ve dizi oyuncusu Ahmet Mümtaz Taylan ile Nilgün Belgün'ün yanı sıra Halit Ergenç, Engin Öztürk, Özge Özpirinççi, Berrak Tüzünataç, Meriç Aral ve sanat camiasından çok sayıda kişi de zor gününde Hümeyra'yı yalnız bırakmadı.

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Bigat'ın cenazesi kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

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"SÖZÜN BİTTİĞİ YER"

Cenaze törenine gelen Nilgün Belgün, "Bir anne evladını kaybetti. Bundan daha acı ne olabilir? Ne konuşabilirim? Sözün bittiği yer. Çok üzgünüm" şeklinde konuştu. Ahmet Mümtaz Taylan ise, "Allah Anneciğine, sevenlerine sabır versin. Çok zor. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Başka söyleyecek bir şey yok" dedi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
allah rahmet eglesin
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