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Hüseyin Avni Aksoy kimdir? Hüseyin Avni Aksoy kaç yaşında ve nerelidir? Hüseyin Avni Aksoy neden istifa etti?

29.01.2021 17:50 | Son Güncelleme:
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Hüseyin Avni Aksoy kimdir? Hüseyin Avni Aksoy kaç yaşında ve nerelidir? Hüseyin Avni Aksoy neden istifa etti?

Son dakika haberine göre Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, CHP’deki görevinden istifa etti. İstifanın ardından Hüseyin Avni Aksoy kamuoyunun en merak ettiği isim halini aldı. Peki 27. dönem CHP Karabük milletvekili olan Hüseyin Avni Aksoy kimdir? Kaç yaşında ve nerelidir? İşte istifa eden Hüseyin Avni Aksoy’un hayatına dair merak edilen detaylar...

CHP’de yaşanan istifa gelişmesinden sonra Hüseyin Avni Aksoy gündemdeki yerini aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüp rahatsızlığını dile getiren Aksoy’un istifası dikkatleri çekti. İstifanın sonrasında ise siyaset kulislerinde Hüseyin Avni Aksoy'un Muharrem İnce'nin kuracağı partiye katılacağı iddia edildi. İşte Hüseyin Avni Aksoy’un hayatı ve siyasi kariyeri...

HÜSEYİN AVNİ AKSOY KİMDİR?

istifa

1956 yılında Karabük’ün Safranbolu ilçesinde doğan Hüseyin Avni Aksoy, ilköğrenimini köyünde, orta ve lise öğrenimini Safranbolu'da birincilikle tamamladı. Ardından ise Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1984 ve 1988 yılları arasında Hacettepe Üniversitesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalında ihtisasını yaptı. 2000 yılında Karabük Tabip Odası başkanlığına seçildi. 3 dönem Tabip Odası Başkanlığı yaptı. İyi düzeyde İngilizce ve Fransızca bilen Aksoy, evli ve 1 çocuk babasıdır.

Tıp eğitiminin sonrasında siyasete atılan Aksoy, 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Karabük Bölgesi, 1'nci sıradan milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi.


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