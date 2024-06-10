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  4. Huzurevinde skandal görüntüler! Hasta bakıcının yaşlılara yaptıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Huzurevinde skandal görüntüler! Hasta bakıcının yaşlılara yaptıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı

10.06.2024 15:59
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İstanbul Beykoz’da bulunan bir huzurevinde hasta bakıcı Mehmet Şakir Ö., huzurevinde kalan 3 yaşlıya eziyet etti. O anlara ilişkin görüntüler, sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Görüntüler üzerine çalışma başlatan polisler, şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte o görüntüler...

Beykoz'da huzurevinde 3 yaşlıya eziyet ettiği iddiasıyla gözaltına alınan hasta bakıcı tutuklandı.

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Kavacık'taki huzurevinde hasta bakıcı olarak çalışan Mehmet Şakir Ö.'nün yaşlılara eziyet ettiği anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

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İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin gözaltına aldığı şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "taksirle yaralanmaya sebep olma" ve "mala zarar verme" suçlarından Beykoz Adliyesine çıkarıldı.

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Şüpheli Mehmet Şakir Ö. hakkında sulh ceza hakimliğince tutuklama kararı verildi.

AABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Beykoz huzurevi
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