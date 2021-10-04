HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Hz. Muhammed karikatürleri nedeniyle İslam dünyasının büyük tepkisini toplamıştı! Feci şekilde hayatını kaybetti

Hz. Muhammed karikatürleri nedeniyle İslam dünyasının büyük tepkisini toplamıştı! Feci şekilde hayatını kaybetti

04.10.2021 02:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İslam karşıtlığıyla bilinen ve çizdiği Hazreti Muhammed karikatürleri nedeniyle İslam dünyasında büyük tepkiye neden olan İsveçli karikatürist Lars Vilks ile iki koruma polisi, trafik kazası sonrası yanarak öldü.

Hz. Muhammed karikatürleri nedeniyle İslam dünyasının büyük tepkisini toplamıştı! Feci şekilde hayatını kaybetti

İsveç'in Dagens Nyheter gazetesinin haberine göre, Lars Vilks ve iki koruma polisi trafik kazasında yaşamını yitirdi.

İsveç Emniyet Genel Müdürü Anders Thornber, yaptığı açıklamada olayı doğrulayarak iki polis memurunun ailelerine başsağlığı diledi.

YANAN ARAÇTA HAYATINI KAYBETTİ

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Smaland bölgesinde bulunan Markaryd yerleşim birimine yakın otoyolda bir kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu patlayan ve alev alan araçlarda 3 kişi yanarak öldü, bir kişi ağır yaralandı. Yaralanan kişinin kamyon şoförü olduğu, otomobilde ölen kişilerin Lars Vilks ve iki polis koruması olduğu kaydedildi.

Smaland polisi, olayla ilgili soruşturma başlattıklarını duyurdu.

KARİKATÜRLERİ İSLAM DÜNYASINDA BÜYÜK TEPKİYE NEDEN OLMUŞTU

2007 yılında İsveç'in yerel gazetesi Nerikes Allehanda, Lars Vilks'in Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerini yayımlamış, karikatürler İslam dünyasında büyük tepkiye neden olmuştu. 2007 yılından bu yana gizli bir adreste yaşayan ve polis korumalarıyla gezen Vilks, birçok programda protesto edilmiş ve yumurtalı saldırıya uğramıştı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kuyruk uzadıkça uzadı! Yağmur altında dakikalarca bekledilerKuyruk uzadıkça uzadı! Yağmur altında dakikalarca beklediler
Roketsan geliştirdi! İşte yerli lazer güdümlü füze sistemimiz METERoketsan geliştirdi! İşte yerli lazer güdümlü füze sistemimiz METE
Rusya'da helikopter kazası: 3 ölüRusya'da helikopter kazası: 3 ölü
Anahtar Kelimeler:
İsveç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı!

Usta oyuncu son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı!

Mesut Özil'den Vitor Pereira'ya olay tepki!

Mesut Özil'den Vitor Pereira'ya olay tepki!

3 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

3 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

Erdoğan'dan alışveriş sonrası açıklama: 1000 yeni market açılacak

Erdoğan'dan alışveriş sonrası açıklama: 1000 yeni market açılacak

Seri katil filmi gibi! Husumetlilerini tek tek öldürüp intihar etti

Seri katil filmi gibi! Husumetlilerini tek tek öldürüp intihar etti

18 yaşındaki Aleyna bu notu bırakıp intihar etti! Şoke eden iddia

18 yaşındaki Aleyna bu notu bırakıp intihar etti! Şoke eden iddia

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Eşi tarafından öldürülmüştü! Polisin ailesinden şoke eden sözler

Eşi tarafından öldürülmüştü! Polisin ailesinden şoke eden sözler

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

'Mobil bankacılık' şoku! Gece uyurken hesabı boşaltıldı

'Mobil bankacılık' şoku! Gece uyurken hesabı boşaltıldı

Çalışan ve iş arayan herkesi ilgilendiriyor! İşte yeni hizmet

Çalışan ve iş arayan herkesi ilgilendiriyor! İşte yeni hizmet

Yoldan karşıya geçen 3 kişi feci şekilde can verdi!

Yoldan karşıya geçen 3 kişi feci şekilde can verdi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.