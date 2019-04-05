MAGAZİN

İstanbullu Gelin'de Boranlar'da yeni bir dönem başlıyor! İstanbullu Gelin 79. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 05.04.2019 00:17 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin dizisinin 79. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İstanbullu Gelin yeni bölümde hastalığı ilerleyen Esma hastanede tedavi görüyor. Esma hastaneden taburcu olduğunda ise konakta ailesi tarafından çiçeklerle karşılanıyor. Ancak Esma’nın ilerleyen hastalığı konakta yeni bir dönemi de başlatıyor. Esma, Süreyya ile yaptığı duygusal bir konuşma yapıyor. İşte İstanbullu Gelin 79. yeni bölüm fragmanları ve yaşanacaklar.

İstanbullu Gelin'in 5 Nisan Cuma ekrana gelecek olan 79. yeni bölümünde Esma’nın hastalığının tetiklenmesi herkesin kendisini sorgulamasın sebep olur. Esma, babasının onun üzerinde kurduğu hakimiyetin aynısı Faruk üzerinde kurmayacaktır.

Faruk, yeni hayatının ilk günlerini Süreyya ile yaşarken aynı zamanda planlar yapmaktadır. Esma’nın Anastasia’yı ve Osman ile olan ilişkisini unutması Anastasia’nın konaktaki işine devam etmesine sebep olur. Süreyya’nın anlam vermediği rüyaları ise devam etmektedir. Faruk’un Süreyya’ya yaptığı sürpriz ise onların yeni bir yola girdiğinin göstergesidir.

ESMA VE SÜREYYA'NIN DUYGUSAL SAHNESİ
Esma Sultan'ın hastalığının ilerlemesi Boranlar'ı kahrediyor. Son bölümde evden kaçan Esma, anne ve babasının mezarı başında bulunmuştu. Esma ise kendisini almaya gelen Faruk'u tanımamış ve babası sanarak 'Baba ben geldim' demişti. Yeni bölümde ise Esma'nın Süreyya ile yaptığı konuşmada duygusal anlar yaşanacak. Esma'nın gözyaşları içinde Süreyya'ya sarılarak 'Dümene geçme vaktin gelince hiç tereddüt etme. Biliyorum ki bu gemiyi hakkıyla yönetecek bir tek sen varsın.Sen benim sahip olmak istediğim kızımsın' sözleri dikkat çekiyor.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Faruk'un istifa kararı Boranlar'da fırtına etkisi yarattı. Esma ise bu durumu kabul edemedi. Esma, Faruk'un gidişini kendi başarısızlığı olarak görürken, Süreyya bu karardan sonradan haberdar olduğu için iç sorgulamaları ile baş etmeye çalıştı. Adem ve Fikret ise kendilerine yeni bir yol çizmek için iş birliği yaptı.

Faruk ise aldığı karardan sonra eşi Süreyya'ya içini döktü. Faruk ise aldığı yeni kararlar için eşi Süreyya'dan destek istedi. Faruk'un Süreyya'ya 'Ben hayatım boyunca babam kadar güçlü biri olmaya çalıştım. Babamın yokluğunu kimseye hissettirmemeye çalıştım. Bu arada kendimin ne hissettiğini hiç sormadım. Gel bana yardım et. Faruk'u birlikte bulalım' sözleri dikkat çekti.

İSTAN

Faruk'un şirketten ayrılık kararı alması konakta bomba etkisi yarattı. Fikret ve Osman'la karşı karşıya kalan Esma yaşadığı olaylardan sonra alzheimer hastalığının etkilerini yaşamaya başladı. Ortadan kaybolan Esma, anne ve babasının mezarında bulundu. Ancak Esma yanına gelen oğlu Faruk'u babası sandı ve 'Baban ben geldim' dedi.

Yaşını duyan kulaklarına inanamıyor! Herkes onu 20'lerinde sanıyorYaşını duyan kulaklarına inanamıyor! Herkes onu 20'lerinde sanıyor
Hercai dizisi için flaş karar!Hercai dizisi için flaş karar!
Gülse Birsel'den Jet Sosyete açıklaması!Gülse Birsel'den Jet Sosyete açıklaması!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İstanbullu Gelin 79. yeni bölüm 2. fragmanı izle İstanbullu Gelin istanbullu gelin 79. yeni bölüm izle

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Çukur'un Cumali'si yeni oyuncuyu paylaştı

Çukur'un Cumali'si yeni oyuncuyu paylaştı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kadın'da Bahar ve Pırıl'a şok teklif!

Kadın'da Bahar ve Pırıl'a şok teklif!

Yasak Elma'ya damga vuran romantik anlar!

Yasak Elma'ya damga vuran romantik anlar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çarpışma dizisine Çukur'dan Yamaç ve Vartolu damga vurdu! Çarpışma 16. son bölüm izle!

Çarpışma'ya Çukur'dan Yamaç ve Vartolu damga vurdu!

Bir Zamanlar Çukurova'da intihar eden Züleyha'ya ne oldu? Bir Zamanlar Çukurova 27. son bölüm final sahnesi izle!

Bir Zamanlar Çukurova'da şoke eden final!

Yasak Elma'da Ender hayatının şokunu yaşıyor! Kerim'in babası Kaya mı? Yasak Elma 40. yeni bölüm fragmanı izle!

Yasak Elma'da Ender hayatının şokunu yaşıyor!

Kadın'da Bahar'dan Şirin'i şoke eden sözler! Kadın dizisi 57. yeni bölüm fragmanı izle!

Kadın'da Bahar'dan Şirin'i yıkan sözler!

Hercai dizisi bitiyor mu? Hercai sezon final bölümü ne zaman?

Hercai dizisi için flaş karar!

Jet Sosyete yeni bölüm neden yok? Jet Sosyete bitti mi? TV8 4 Nisan Perşembe yayın akışı

Gülse Birsel'den Jet Sosyete açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.