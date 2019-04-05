İstanbullu Gelin'de Boranlar'da yeni bir dönem başlıyor! İstanbullu Gelin 79. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

İstanbullu Gelin'in 5 Nisan Cuma ekrana gelecek olan 79. yeni bölümünde Esma’nın hastalığının tetiklenmesi herkesin kendisini sorgulamasın sebep olur. Esma, babasının onun üzerinde kurduğu hakimiyetin aynısı Faruk üzerinde kurmayacaktır.

Faruk, yeni hayatının ilk günlerini Süreyya ile yaşarken aynı zamanda planlar yapmaktadır. Esma’nın Anastasia’yı ve Osman ile olan ilişkisini unutması Anastasia’nın konaktaki işine devam etmesine sebep olur. Süreyya’nın anlam vermediği rüyaları ise devam etmektedir. Faruk’un Süreyya’ya yaptığı sürpriz ise onların yeni bir yola girdiğinin göstergesidir.

ESMA VE SÜREYYA'NIN DUYGUSAL SAHNESİ

Esma Sultan'ın hastalığının ilerlemesi Boranlar'ı kahrediyor. Son bölümde evden kaçan Esma, anne ve babasının mezarı başında bulunmuştu. Esma ise kendisini almaya gelen Faruk'u tanımamış ve babası sanarak 'Baba ben geldim' demişti. Yeni bölümde ise Esma'nın Süreyya ile yaptığı konuşmada duygusal anlar yaşanacak. Esma'nın gözyaşları içinde Süreyya'ya sarılarak 'Dümene geçme vaktin gelince hiç tereddüt etme. Biliyorum ki bu gemiyi hakkıyla yönetecek bir tek sen varsın.Sen benim sahip olmak istediğim kızımsın' sözleri dikkat çekiyor.