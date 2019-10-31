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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 16:09 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Balık ekmek lezzeti kalkar mı? Kaldırma diye de bir şey yok. Dün nasıl bir ihaleyle birisi alıyorsa şimdi de belediyenin iştirakleri, kurumları var." dedi.

İmamoğlu, Avrasya Gösteri Merkezi'nde düzenlenen Vodafone 41. İstanbul Maratonu basın toplantısı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Eminönü'nde bulunan balıkçılarla ilgili İmamoğlu, kira sözleşmesinin dolduğunu hatırlatarak şunları kaydetti:

"Bugün başka bir tasarruf var. Kimse İstanbul'un herhangi bir köşesinin daimi mülk sahibi değil. İstanbul'un her noktasından İstanbul halkının sağlıklı, mantıklı faydalanması çabası içerisindeyiz. Arkadaşlarım bu anlamda kalıcı, daha düzgün, daha doğru, daha iyi hizmet veren bir süreç tanımlamaya çalışıyorlar. Çok daha mutlu olacaklarını düşünüyorum. Kaldırma diye de bir şey yok. Dün nasıl bir ihaleyle birisi alıyorsa şimdi de belediyenin iştirakleri, kurumları var. İhale yapılacaksa yine şeffaf olur, endişe etmesinler. Böyle bakıyoruz olaya. Balık ekmek lezzeti kalkar mı? Balık ekmek lezzeti her yerde var. Orada da daha gelişerek daha güzel hale gelir."

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin spora bakış açısı hakkında da açıklamalarda bulunan İmamoğlu, amatör branşları desteklemekten yana olduklarını söyledi.

Başkan İmamoğlu, amaçlarının milli ve olimpiyat sporcuları yetiştirmek olduğunu ifade ederek 2020 yılında birisi Avrupa Şampiyonası standartlarında üç atletizm pisti yapacaklarını belirtti.

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığının İstanbul Boğazı ile ilgili hazırladığı tasarı ile ilgili hukuki bir girişimde bulundunuz mu?" şeklindeki soruyu yanıtlayan İmamoğlu, "Boğaz'ın yetkisini almak, nedir yani? Başka şeyler de duyuyoruz, birilerinin atanma yetkisi gibi. Bunları duymak üzüyor beni. Ben, Sayın Cumhurbaşkanının önüne bunları koyanların, 31 Mart'ta seçimi iptal ettirenlerle aynı kişiler olduğunu düşünüyorum." diye konuştu. (AA)

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Okuyucu Yorumları 35 yorum
yani kendi adamlarıma vereceğim diyorsun
@derkinos_derkinos_1986 Tabii olduklarınla karıştırma
baskalarida kendi adamlarina verdiginde sesini cikarsaydin bu soruyu sormaya hakkin olurdu kardeş ama insan ayrimi yaptığın için simdi soruyorsun bu soruyu. ihaleti kime verecegini yakindan takip edecegim. kendi adamlari çıkarsa merak etme ben sesimi çıkarırım. ama sen bekle orada tıpkı bir çakal gibi avdan sonra kalanlarla idare et
@derkinos_derkinos_1986 şeffaf ihale diyor. kendi adamına verecek olsa ihaleyi çoktan kapalı kapılar ardında yapmış olurdu.
Siz hep kendi adamlarınıza verdiniz,cebi doldurdunuz,biz belediye şirketlerinin de ihaleye girmesini sağlayıp(sen de dahil) vatandaşa kaliteli hizmet vereceğiz diyor. Lafı şimdi doğru yerinden anlamışsındır.
evet daha önce yıllardır olduğu gibi :)
hep sizemi yamyamlar
adamsın başkan adam halkın parasını koruyorsun
helal olsun başkan olması gerekende budur belediye işletmeli buraları hizmet kalitesi ortaya çıkar ucuza tüketir vatandaşta
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