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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 12:26 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu,dün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan büyükşehir belediye başkanları ile düzenlenen toplantıda oturduğu koltuğun kırık olmasıyla ilgili 'Sandalye niye kırıktı? Onu Cumhurbaşkanlığı araştırsın. Oturduğumuz yerler belliydi' yorumunda bulundu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kısa süre önce İBB'ye devredilen Esenler Otogarı'nda incelemelerde bulundu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu şunları ifade etti:

"Bugün bir ara tespit yapmak istedim Otogar'da. Önce otopark kısmını İSPARK olarak teslim aldık. Akabinde otobüs giriş çıkışlarını da denetim altına aldık. Bütün kiracıların muhatabı artık İstanbul Büyükşehir Belediyesi'dir. Dolayısıyla İBB mal sahibidir. Başkası değildir. Bu bir lütuf değil, 16 milyon insanın hakkını teslim almaktır. Geçmişe dönük de usulsüz işlem varsa onlarla ilgili arkadaşlarım da takipçisi olacaktır. Biz otogarın, yeni bir otogara taşınmasını önemsiyoruz. Yeni otogarın nerede olması gerektiği konusunda ortak karar alacağız. Buranın sorunlarının çözümü için tarih vermek isitiyorum. Ekim sonu burayı tekrar ziyarete geleceğim."

'KIRIK SANDALYE' AÇIKLAMASI

İmamoğlu, dün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan büyükşehir belediye başkanları ile düzenlenen toplantıda oturduğu koltuğun kırık olmasıyla ilgili de konuşan İmamoğlu, "Oturduğumuz koltuk durup, dururken kırıldı. Sayın Cumhurbaşkanı israf yaptın dedi. Ben de bu israf değil, sandalye kırık dedim. Olsun ikinci sandalyeye daha sağlam oturuyoruz dedim. Bu tabi öyle bir magazin durum oluştu. Sandalye niye kırıktı? Onu Cumhurbaşkanlığı araştırsın. Oturduğumuz yerler belliydi."diye konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu KIRIK SANDALYE

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