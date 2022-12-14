İBB Başkanı İmamoğlu için kritik gün! Mahkeme kararını açıklayacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine "hakaret etmekle suçlandığı'' davanın ertelenen duruşması bugün görülecek.

SAVCI TALEBİNİ YİNELEMİŞTİ

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 11 Kasım'da görülen son duruşmada tanıklar dinlenmişti. Mahkeme başkanı savcıdan esas hakkındaki mütalaasını istemişti. Savunma avukatları ise kendilerinden görüş alınmadığı gerekçesiyle "reddi hakim" talebinde bulunmuştu. Hakim bu talebi davayı uzatmaya yönelik bularak reddetmişti. Savcı, İmamoğlu'na "4 yıl 1 aya kadar" ceza verilmesi talebini yinelemişti.

DAVUTOĞLU İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Ekrem İmamoğlu duruşmaya katılmamıştı. İmamoğlu aynı saatlerde Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'yla Saraçhane'deki İBB binasında görüşmüştü.

'SİYASİ YASAK' GELEBİLİR

Hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası talep edilen İmamoğlu, kendisine iki yıldan fazla bir ceza verilmesi halinde ‘‘siyaset yasağı’’ ile karşı karşıya kalabilir.



