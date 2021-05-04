İBB'den dikkat çeken Ekrem İmamoğlu paylaşımı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nın hakkında ön inceleme başlattığını duyurduğu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında paylaşım yaptı.

İBB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Yıldız Savaşları" filminin "Güç seninle olsun" repliği paylaşıldı. Görselde filmin ikonik karakterlerinden Yoda ve İmamoğlu yer alıyor.

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Çiftçilere Destek#MayThe4thBeWithYou @ekrem_imamoglu pic.twitter.com/vUps1aQ04p — İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) May 4, 2021



