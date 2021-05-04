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  4. İBB'den dikkat çeken Ekrem İmamoğlu paylaşımı

İBB'den dikkat çeken Ekrem İmamoğlu paylaşımı

04.05.2021 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) sosyal medya hesabından, Fatih Sultan Mehmet'in türbesini gezerken ellerini arkadan bağladığı için hakkında inceleme başlatılan İmamoğlu'yla ilgili bir paylaşım yapıldı.

İBB'den dikkat çeken Ekrem İmamoğlu paylaşımı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nın hakkında ön inceleme başlattığını duyurduğu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında paylaşım yaptı.

İBB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Yıldız Savaşları" filminin "Güç seninle olsun" repliği paylaşıldı. Görselde filmin ikonik karakterlerinden Yoda ve İmamoğlu yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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