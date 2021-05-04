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  4. İmamoğlu hakkındaki soruşturma haberleri sonrası İçişleri'nden açıklama

İmamoğlu hakkındaki soruşturma haberleri sonrası İçişleri'nden açıklama

04.05.2021 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, İBB Başkanı İmamoğlu hakkında çıkan soruşturma haberlerine ilişkin, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bir işlemi bu. Her Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gelen işlemlere nasıl rutin olarak yapmamız gerekenler varsa bu süreçte yürüyor." dedi.

İmamoğlu hakkındaki soruşturma haberleri sonrası İçişleri'nden açıklama

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldığı haberleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Çataklı açıklamasında şunları söyledi:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bir işlemi bu. İstanbul Başsavcılığı bir talepte bulunmuş, sayın İmamoğlu’nun HDP’li belediye başkanlarını ziyaret ederek suçluyu övdüğü, yine ziyaret ettiği belediye başkanlarını ve anılan partiyi desteklediği, bir ziyareti esnasında Fatih Sultan Mehmet’e ait türbeye saygısızlık yaptığı iddiaları ilgili. Bu iddialara üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı bir işlem var. Bize gönderildi. Dolayısıyla her Cumhuriyet Başsavcılığından gelen işlemlere nasıl rutin olarak yapmamız gerekenler varsa bu süreçte yürüyor.

MURAT ONGUN DOĞRULAMIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medyadan yaptığı açıklamada iddiaları doğrulamıştı.

Ongun, "Cumhuriyet Gazetesi’nde Barış Pehlivan imzalı köşe yazısında belirtilen bilgiler ne yazık ki doğrudur. Niyet okuma odaklı, izandan yoksun yeni bir soruşturma hazırlığı için Başkanımızın ifadesi istenmiştir. dedi.


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