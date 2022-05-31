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İBB’den dikkat çeken ‘İmamoğlu’ iddiası! Siyasi yasak mı getirilecek?

31.05.2022 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaretten yargılandığı davada yarın karar çıkacak. İBB’den davaya ilişkin yapılan açıklamada "Bu dava hukuki değil siyasidir" denilirken İmamoğlu’na siyasi yasak getirilmek istendiği iddia edildi.

İBB’den dikkat çeken ‘İmamoğlu’ iddiası! Siyasi yasak mı getirilecek?

CHP İstanbul İI Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen 4 yıl 11 aylık cezanın onanarak siyasi yasak getirilmesinin ardından gözler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davaya çevrildi.

İmamoğlu'nun 13 bin oy farkla kazandığı 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesinin ardından yaptığı açıklamada YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıl 1 aya kadar hapsi istenmişti Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davada yarın karar çıkması bekleniyor. Sözcü gazetesinin haberine göre; karar öncesi İBB'den yapılan açıklamada, amacın İmamoğlu'nu siyasi haklardan mahrum etmek olduğu vurgulanarak şöyle denildi:

‘SOYLU’NUN SÖZLERİNİ KENDİSİNE İADE ETTİ’

İçişleri Bakanı Soylu seçimlerin iptali surecinde canla başla çalıştı. Seçim sonuçlarını değiştirmeye yönelik hukuksuzluğa öncülük eden bir bakanı eleştirdi diye İmamoğlu'nun cezalandırılmak istenmesi haksızlıktır. İmamoğlu'nun açıklaması Soylu'nun yakışıksız sözünün kendisine iadesinden ibarettir. YKS veya üyelerine herhangi bir söz ve kast söz konusu değildir" denildi.

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Soylu 31 Mart seçiminin iptalinin ardından Avrupa Konseyi Kongresi için Fransa'ya giden İmamoğlu’na "Avrupa'ya gidip Türkiye'yi şikâyet eden ahmağa söylüyorum. Yazıklar olsun bu milletin sana verdiğine" demişti İmamoğlu da "31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır" yanıtı vermişti.

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Ekrem İmamoğlu YSK Süleyman Soylu

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