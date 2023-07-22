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İbn-İ Sina'nın bin yıllık şifa kaynağı! Bir tutamında mucize barındırıyor

22.07.2023 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnsanlık için inanılmaz öneriler veren İbn-i Sina'nın önerileri tam bir şifa kaynağı olarak kullanılıyor. İslam'ın Altın Çağı'nın en önemli doktorlarından olan İbn-i Sina'nın birçok hastalık için çözüm önerileri bulunuyor. İbn-i Sina'nın reçeteleri aradan geçen bine yakın yıla rağmen günümüze kadar ulaşmayı başardı. Öğrencilerin, çalışanların ve özellikle alzheimer hastalığı olanların muhakkak tüketmesi gereken besinleri İbn-i Sina asırlar öncesinden söylemiş.

İbn-İ Sina'nın bin yıllık şifa kaynağı! Bir tutamında mucize barındırıyor

İbn-i Sina binlerce yıl önce kaleme aldığı Tıp Kanunu kitabında verdiği öneriler ve reçetelerle günümüze ışık tutuyor. İbn-i Sina'nın tarifleri dünyada birçok ülkede uygulanıyor. İbn-i Sina'nın yıllar önce reçetesini verdiği 3 baharatın bir tutamı bile her derde deva oluyor.

İbni Sina’nın önerdiği baharatlar arasında zencefil, zerdeçal ve hardal bulunmaktadır. Bu baharatlar hem sağlık hem de zeka açısından faydalıdır.

İbni Sina’nın El-Kanun fi’t-Tıb kitabında belirttiği gibi:

ZENCEFİL

Sindirimi kolaylaştırır, hafızayı kuvvetlendirir, bulanık görmeye ve mide rahatsızlıklarına iyi gelir.

ZENCEFİL

ZERDEÇAL

Ruh hastalıklarına, nöral yapılı hastalıklara ve iltihaplanmalara karşı şifadır. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirir ve kanser riskini azaltır.

ZERDEÇAL

HARDAL

Aç karnına alındığında zekayı artırır, balgamı önler, sinüsleri açar, bronşite iyi gelir, dalak hastalıklarına faydalıdır.

HARDAL

Bu baharatları yemeklerinizde veya çay olarak tüketebilirsiniz. Ancak aşırıya kaçmamak ve alerjiniz olup olmadığını kontrol etmek önemlidir.

ZERDEÇAL TÜKETME YÖNTEMLERİ

Zerdeçal, toz şeklinde veya taze kök olarak bulunabilir ve çeşitli yemeklerde veya içeceklerde kullanılabilir. İşte zerdeçalı nasıl tüketebileceğiniz birkaç yaygın yöntem:

Yemeklere eklemek: Zerdeçalı toz halinde yemeklere eklemek en yaygın kullanım şeklidir. Çorbalara, sebze yemeklerine, pirinçlere, körilere ve et yemeklerine bir çay kaşığı kadar ekleyerek yemeğinize güzel bir renk ve aroma katabilirsiniz.

Çay yapmak: Zerdeçal çayı, zerdeçalın sağlık faydalarını elde etmek için sıkça kullanılan bir yöntemdir. Bir fincan sıcak suya yarım çay kaşığı zerdeçal tozu veya rendelenmiş taze zerdeçal ekleyip 5-10 dakika demleyerek içebilirsiniz. İsteğe bağlı olarak limon suyu ve bal ekleyerek tadını zenginleştirebilirsiniz.

Süt ile karıştırmak: "Zerdeçal latte" olarak adlandırılan bu içecek, sıcak süte zerdeçal eklenerek yapılır. İsteğe bağlı olarak zencefil, tarçın ve bal gibi diğer baharatlarla da zenginleştirebilirsiniz.

Smoothie'lerde kullanmak: Sağlıklı smoothie'lere bir parça zerdeçal ekleyerek içeceğinize ekstra besin değeri katabilirsiniz. Hindistan cevizi sütü, muz, mango veya diğer meyvelerle karıştırarak harika bir smoothie elde edebilirsiniz.

Zerdeçal suyu: Zerdeçal suyu, zerdeçalın taze kökünün suyu elde edilerek yapılan bir içecektir. Taze zerdeçalı rendeleyip suyunu sıkarak, suya ekleyebilir ve tatlandırmak için limon veya bal ekleyebilirsiniz.

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