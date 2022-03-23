İbn-i Sina tek tek açıkladı! Kökünden kurutuyor

İbn-i Sina, tıp, psikoloji, farmakoloji, jeoloji, fizik, astronomi, kimya ve felsefe alanında bir deha ve bilim adamıdır. Aynı zamanda "Avicenna" adıyla ve "El- Kanun" (Canon) kitabıyla tıbba yapmış olduğu büyük katkıdan dolayı tüm dünyaca "Modern Tıbbın Babası" olarak tanınır.

19 yaşında hasta tedavi etmeye başlayan İbn-i Sina sivilcelere ve cilt lekelerine karşı ilaç dediği bademi öneriyor. Mutfakta çok tüketilen badem kozmetikte de sık kullanılan bir besin. İbn-i Sina'nın tavsiyesine göre bademin acısı sivilceleri yok ediyor, tatlısı ise kilo aldırıyor.

SİVİLCELERİ KÖKÜNDEN KURUTUYOR

Acı badem sivilce ve yüz lekelerine iyi gelir. Pişirilmiş acı badem kökü, sivilceleri lokal olarak tedavi eder

Tatlı badem kilo aldırır

Acı badem ürtiker için iyidir

Badem yayılan ülser, kulak ağrısı ve saç kepeklenmesinde kullanılır

Uyku vericidir, kolik ağrıları giderir

Acı badem ağacı ve yağından elde edilen preparatlar, alın bölgesine uygulandığında baş ağrısına iyi gelir

Badem görmeyi iyileştirir

Kronik öksürüğe iyi gelir ve astıma faydalıdır

Karaciğer ve dalak tıkanıklıklarını giderir

Acı badem, böbrek tıkanıklıklarına iyi gelir. Böbrek be mesaneyi temizler ve taşlarını eritir

Akut iltihaplarına iyi gelir (Akşam)



