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İbn-i Sina tek tek açıkladı! Kökünden kurutuyor

23.03.2022 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya çapında modern tıbbın babası olarak tanınan İbn-i Sina, binlerce yıl öncesinde yaptığı çalışmalarla günümüzdeki sorunlara umut oluyor. Alimlerin alimi sadece tıp alanında değil aynı zamanda psikoloji, farmakoloji, jeoloji, fizik, astronomi, kimya ve felsefe alanında bir deha ve bilim adamıdır. İbn-i Sina, sivilce ve cilt lekeleri için yıllar önce yazdığı kitaba göre ilaç dediği bademi öneriyor.

İbn-i Sina tek tek açıkladı! Kökünden kurutuyor

İbn-i Sina, tıp, psikoloji, farmakoloji, jeoloji, fizik, astronomi, kimya ve felsefe alanında bir deha ve bilim adamıdır. Aynı zamanda "Avicenna" adıyla ve "El- Kanun" (Canon) kitabıyla tıbba yapmış olduğu büyük katkıdan dolayı tüm dünyaca "Modern Tıbbın Babası" olarak tanınır.

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19 yaşında hasta tedavi etmeye başlayan İbn-i Sina sivilcelere ve cilt lekelerine karşı ilaç dediği bademi öneriyor. Mutfakta çok tüketilen badem kozmetikte de sık kullanılan bir besin. İbn-i Sina'nın tavsiyesine göre bademin acısı sivilceleri yok ediyor, tatlısı ise kilo aldırıyor.

SİVİLCELERİ KÖKÜNDEN KURUTUYOR

  • Acı badem sivilce ve yüz lekelerine iyi gelir. Pişirilmiş acı badem kökü, sivilceleri lokal olarak tedavi eder
  • Tatlı badem kilo aldırır
  • Acı badem ürtiker için iyidir
  • Badem yayılan ülser, kulak ağrısı ve saç kepeklenmesinde kullanılır
  • Uyku vericidir, kolik ağrıları giderir
  • Acı badem ağacı ve yağından elde edilen preparatlar, alın bölgesine uygulandığında baş ağrısına iyi gelir
  • Badem görmeyi iyileştirir
  • Kronik öksürüğe iyi gelir ve astıma faydalıdır
  • Karaciğer ve dalak tıkanıklıklarını giderir
  • Acı badem, böbrek tıkanıklıklarına iyi gelir. Böbrek be mesaneyi temizler ve taşlarını eritir
  • Akut iltihaplarına iyi gelir (Akşam)
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