İbn-i Sina tek tek açıkladı! Kökünden kurutuyor

İbn-i Sina, tıp, psikoloji, farmakoloji, jeoloji, fizik, astronomi, kimya ve felsefe alanında bir deha ve bilim adamıdır. Aynı zamanda "Avicenna" adıyla ve "El- Kanun" (Canon) kitabıyla tıbba yapmış olduğu büyük katkıdan dolayı tüm dünyaca "Modern Tıbbın Babası" olarak tanınır.
19 yaşında hasta tedavi etmeye başlayan İbn-i Sina sivilcelere ve cilt lekelerine karşı ilaç dediği bademi öneriyor. Mutfakta çok tüketilen badem kozmetikte de sık kullanılan bir besin. İbn-i Sina'nın tavsiyesine göre bademin acısı sivilceleri yok ediyor, tatlısı ise kilo aldırıyor.
SİVİLCELERİ KÖKÜNDEN KURUTUYOR
- Acı badem sivilce ve yüz lekelerine iyi gelir. Pişirilmiş acı badem kökü, sivilceleri lokal olarak tedavi eder
- Tatlı badem kilo aldırır
- Acı badem ürtiker için iyidir
- Badem yayılan ülser, kulak ağrısı ve saç kepeklenmesinde kullanılır
- Uyku vericidir, kolik ağrıları giderir
- Acı badem ağacı ve yağından elde edilen preparatlar, alın bölgesine uygulandığında baş ağrısına iyi gelir
- Badem görmeyi iyileştirir
- Kronik öksürüğe iyi gelir ve astıma faydalıdır
- Karaciğer ve dalak tıkanıklıklarını giderir
- Acı badem, böbrek tıkanıklıklarına iyi gelir. Böbrek be mesaneyi temizler ve taşlarını eritir
- Akut iltihaplarına iyi gelir (Akşam)
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