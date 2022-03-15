Alimleri alimi İbn-i Sina yüzlerce yıl önce önerdi: Cinsel gücü artırmak için...

İbn-i Sina kaleme aldığı karışımlarla hastalıklara deva reçeteler sunduğu kitaplarıyla dünyayı şaşırtmaya devam ediyor. Modern tıbbın kurallarını belirleyen bir İslam alimi olan İbn-i Sina’nın 276 esere imza attığını ve birçok eserin, yüzyıllar sonra dahi birincil kaynak olarak okutulmaya, önerileri gelecek nesillere aktarılmaya devam ediyor. Birçok hastalık için bitkiler, meyveler ve sebzelerden tamamen doğal reçeteler uygulayan İbn-i Sina’nın önerilerini anında uygulamaya başlayacaksınız. İşte İbn-i Sina’nın önerdiği mucize yaratan karışımlar...

İBN-İ SİNA’NIN MUCİZE KARIŞIMLARI

"Tansiyon yüksekliğine karşı kabak suyu içiniz."

"Kalbinizi güçlendirmek için elma yiyiniz."

"Felce yakalanmış kişilerin çam fıstığı yemesi gerekir."

"Göğüs hastalığından şikâyetiniz varsa badem yiyiniz. Üzerine bal şerbeti içiniz."

"Kalp çarpıntısına karşı kişniş yiyebilirsiniz."

"Omurgalarınızda ağrı varsa piliç suyu içiniz."

SONBAHARDA TUZLU VE KURU GIDALAR...

''Sonbaharda tuzlu ve kuru gıdaları tamamı ile bırak. Ağzına koyma. Bunlar insanda her cins illetlerin meydana gelmesine sebep olur; peynir olsun, balık olsun, tuzda yatmış her nesne kötüdür.''

''Yazın kendisinde hem ekşilik ve hem buruculuk bulunan koruk gibi gıdaları ye. Yine nar tanesi ve koruk suyu ve demirhindi gibi gıdaları ye, iç.''

''Kükürtlü sular: Ağrıları keser, sinirlere kuvvet verir, ciltteki çıban ve yaraları iyi eder, derideki lekeleri giderir, mideyi gevşetir, şehveti azaltır.''

''Kâfurlu sular: Baş ağrısı yapar, bu su ile banyo yapanlar başlarını bu suya sokmamalıdırlar. Banyolara tedrici olarak girmeli birdenbire girmemelidir.''

KİLO ALMAK İSTİYORSANIZ

''Bünyeniz zayıf, şişmanlamak istiyorsanız koyun başını kaynatıp suyunu içiniz. Karaciğerinizi çalıştırmak için karnabahar yiyebilirsiniz.''

İBN-İ SİNA’NIN CİNSEL GÜCÜ ARTIRMAK İÇİN ÖNERİSİ

''Demirli sular: İştahı açar, dalak hastalığına iyi gelir, şehveti çoğaltır, mide ağrılarını men eder.''

''Hareket doğal ısıyı harekete geçirir, geliştirir. Hareketsizlik doğal sıcaklığı dondurur ve söndürür. Yemekten önce bir miktar spor yapın. Öncesinde ve sonrasında dinlenin. Yemekten sonra hareket etmeyin. Tek cins yemek ile yetinilmemeli, farklı yemekler yenmeli. Çünkü bu tedbir bakımından önemlidir.''

''Vücudunuzun kuvvetini korumak için süt içiniz. İyi beslenmek için yumurtadan faydalanabilirsiniz.''

''Romatizma ve matsal ağrılarına kükürtlü banyolardan faydalanınız. Mafsal ağrılarına karşı kuru üzüm yiyiniz. Kansızlığı gidermek için bal yiyiniz.''

''İdrar söktürmek için kereviz yiyiniz. Sırt ağrısından şikâyetçiyseniz sarımsak yiyiniz.''

DEMİR SUYU NEDİR?

Demir suyu ya da çelik suyu olarak bilinen sıvı madde alternatif bir şifalanma yöntemi olarak son zamanlarda sıkça karşımıza çıkıyor. Ancak çelik suyu Lokman Hekim ve İbni Sina’nın dahi bahsettiği kullanımı oldukça eskilere uzanan bir doğal maddedir.

Çelik suyu, kızdırılmış demirin kazanlarda serinletilmesi ve şifasını suya vermesi ile hazırlanır. Renkli bulanık beyaz – krem renktedir. Neredeyse kokusuzdur.



