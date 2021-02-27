İbo Show'da yeni imajıyla eleştirilen İbrahim Tatlıses özüne döndü

Birbirinden ünlü ve eğlenceli isimleri İbo Show'da konuk etmeye devam eden İbrahim Tatlıses, sevenlerinin karşısına çıkmaya devam ediyor.

İbrahim Tatlıses, önceki hafta programa çıktığı imajı ile çok eleştirildi ve saç ektirdiği yönünde haberler gündeme geldi. Sosyal medyanın gündemine oturan İbrahim Tatlıses, 'Ne botoks, ne saç ektirme. Hepsi uydurma. Ben şimdiye kadar neysem yine oyum. Merak etmeyin; İbo sizin İbo'nuz, değişmez. Saçımın renginin koyu görünmesi boyanın fazla saçımda kalması sonucudur.' demişti.

Tatlıses, yeniden eski haline döndü. Son haliyle derin bir oh çektiren ünlü sanatçının eleştirilerin aksine saçlarının boyandığı ve alnındaki açıkların kapatıldığı ortaya çıktı.

İşte İbrahim Tatlıses'in son hali;





