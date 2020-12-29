İbo Show'dan yılbaşı fotoğrafları!

‘İbo Show Yılbaşı’, 31 Aralık Perşembe akşamı Star’da olacak. Yılbaşı özel programına Bülent Ersoy, Seda Sayan, Serdar Ortaç, Hande Yener ve Şafak Sezer konuk oluyor.

Yayınlanan ‘İbo Show Yılbaşı’ tanıtımıyla, kahkahanın ve eğlencenin sinyallerinin verildiği programda, sevdiğiniz isimler evlerinize konuk olacak.

Yılbaşı gecesi için çekilen özel programın fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.

Hande Yener'in yılbaşı için tercih ettiği kıyafet ise sosyal medyada beğenilmedi.

