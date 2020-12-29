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İbo Show'dan yılbaşı fotoğrafları!

29.12.2020 16:06 | Son Güncelleme:
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İbo Show'dan yılbaşı fotoğrafları!

İbo Show, yılbaşında ünlü isimleri evlerinize konuk edecek. ‘İbo Show Yılbaşı’, programına Bülent Ersoy, Seda Sayan, Serdar Ortaç, Hande Yener ve Şafak Sezer konuk oluyor. İşte o geceden özel programlar...

‘İbo Show Yılbaşı’, 31 Aralık Perşembe akşamı Star’da olacak. Yılbaşı özel programına Bülent Ersoy, Seda Sayan, Serdar Ortaç, Hande Yener ve Şafak Sezer konuk oluyor.

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Yayınlanan ‘İbo Show Yılbaşı’ tanıtımıyla, kahkahanın ve eğlencenin sinyallerinin verildiği programda, sevdiğiniz isimler evlerinize konuk olacak.

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Yılbaşı gecesi için çekilen özel programın fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.

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Hande Yener'in yılbaşı için tercih ettiği kıyafet ise sosyal medyada beğenilmedi.

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