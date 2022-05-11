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İbo Show konuğu Aşık Maksut Feryadi kimdir? Aşık Maksut Feryadi kaç yaşında ve nereli?

11.05.2022 20:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşık Maksut Feryadi, İbo Show'un 11 Mayıs akşamında yayınlanan yeni bölümünde konuk olarak yerini aldı. Peki İbo Show konuğu Aşık Maksut Feryadi kimdir? Aşık Maksut Feryadi kaç yaşında ve nereli? Aşık Maksut Feryadi, Türk halk ozanı saz virtüözüdür. İşte detaylar...

İbo Show konuğu Aşık Maksut Feryadi kimdir? Aşık Maksut Feryadi kaç yaşında ve nereli?

Maksut Koca veya tanınan adıyla Aşık Maksut Feryadi hakkında bilgiler araştırılıyor. Aşık Maksut Feryadi'nin müziğe ilgisi küçük yaşlarda başladı. Önce yöresindeki, daha sonra ise başka bölgelerdeki birçok aşıkla tanıştı ve bilgisini pekiştirdi. İşte Aşık Maksut Feryadi hakkında detaylar...

AŞIK MAKSUT FERYADİ KİMDİR?

1961, Arpaçay, Kars doğumlu Aşık Maksut Feryadi 61 yaşındadır. İlköğrenimi köyünde tamamladı ancak imkansızlıklar yüzünden eğitim hayatına devam edemedi. Küçük yaşlarda müziğe ilgi duyan Aşık Maksut Feryadi ilk bağlama derslerini babasından aldı. Ardından kendini geliştirdi. Önce yöresindeki, daha sonra ise başka bölgelerdeki birçok aşıkla tanıştı ve bilgisini pekiştirdi. Ancak asıl ustası ise Sosgertli Hicrani oldu. Önceleri anonim türküler dile getiren Feryadi, zamanla kendi türküleriyle duyulmaya başladı.

Kısa sürede Kars'ta ün yapan Aşık Maksut Feryadi 16 yaşındayken İstanbul'a geldi ve 1 ay içerisinde ilk kasedini çıkardı. Sonrasında müzisyenlik hayatında çok sayıda çalışmalara imza attı.

Ödüllü şarkıcı Fransa, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, ve Rusya'nın bulunduğu birçok kenti kendi imkanlarıyla ya da gelen davetlerle dolaşan Feryadi, aşıklık geleneğini anlatıp, türküler söyledi. Aşıklık geleneğine ve halk şiirine ilişkin söyleşi ve konferanslar vermesi için Harvard Üniversitesi tarafından ABD’ye davet edildi.


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İbo Show
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