MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İbo Show konuğu İntizar kimdir? İntizar kaç yaşında ve nereli?

İbo Show konuğu İntizar kimdir? İntizar kaç yaşında ve nereli?

13.04.2022 19:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı İntizar, İbrahim Tatlıses'in sunuculuğunu üstlendiği İbo Show programına konuk oldu. Bununla birlikte İntizar'ın hayatı araştırılmaya başlandı. Şarkıcı ve besteci İntizar birçok şarkıyı seslendirdi. Peki İbo Show konuğu İntizar kimdir? İntizar kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

İbo Show konuğu İntizar kimdir? İntizar kaç yaşında ve nereli?

İntizar'ın hayatı araştırılıyor. Ünlü şarkıcı yıllar içerisinde birçok şarkıyı seslendirdi. Ihlamurlar Altında parçasıyla akıllara kazındı. Peki İbo Show konuğu İntizar kimdir? İntizar kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

İNTİZAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

24 Kasım 1974 Tunceli doğumlu İntizar 47 yaşındadır. İntizar İzmir'de bir müzik yarışmasında Türk halk müziği ve pop müzik dallarında birinci oldu ve Sibel Can'ın bir konserinde sahneye çıkınca Ferdi Tayfur'dan albüm teklifi aldı. Bir süre Ferdi Tayfur ile çalıştı. İntizar, Ağrı Eğitim Fakültesi / Edebiyat Öğretmenliği bölümünü tamamladı. Aynı zamanda şarkıcı Yıldız Tilbe'nin kuzenidir.

İNTİZAR ALBÜMLERİ

Gelincik (1998)
Gece Nemi (2000)
Göçebe (2002)
Aldanırım (2003)
Nazar Boncuğum (2005)
Ihlamurlar Altında / Nazar Boncuğum (2006)
Ömrüm Senindir (2009)
Aşk Yağmurları (2012)
Konu Sen Olunca (2017)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Peş peşe dekolteli pozları olay oldu! "İyice zıvanadan çıktın"Peş peşe dekolteli pozları olay oldu! "İyice zıvanadan çıktın"
'Kocam ilişkiden sonra...' sorusu şaşkına çevirdi! Bakın ne cevap verdi... 'Kocam ilişkiden sonra...' sorusu şaşkına çevirdi! Bakın ne cevap verdi...
İfşa olmuştu! Boşanma davasında bakın ne dediİfşa olmuştu! Boşanma davasında bakın ne dedi
Anahtar Kelimeler:
İbo Show
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Erdoğan'ın oyu yüzde 2 yükseldi" dedi, ittifakı açıkladı

"Erdoğan'ın oyu yüzde 2 yükseldi" dedi, ittifakı açıkladı

Özel'den Bahçeli'ye seçim göndermesi

Özel'den Bahçeli'ye seçim göndermesi

Evlenirken bir defa 'Evet' diyorsun dünyan kararıyor

Evlenirken bir defa 'Evet' diyorsun dünyan kararıyor

‘Erkek olan gelsin buraya’ diyen Suriyeli ile ilgili yeni gelişme

‘Erkek olan gelsin buraya’ diyen Suriyeli ile ilgili yeni gelişme

Galatasaray'da 'gençlik aşısı' tutmadı! İflas...

Galatasaray'da 'gençlik aşısı' tutmadı! İflas...

Herkesin merak ettiği Eylem Amine Altunkaynak'tan açıklama!

Herkesin merak ettiği Eylem Amine Altunkaynak'tan açıklama!

İlginizi Çekebilir

‘Aşk hayatı’ etkilenecek diye 75 bin pound tazminat aldı!

‘Aşk hayatı’ etkilenecek diye 75 bin pound tazminat aldı!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.