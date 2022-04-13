İntizar'ın hayatı araştırılıyor. Ünlü şarkıcı yıllar içerisinde birçok şarkıyı seslendirdi. Ihlamurlar Altında parçasıyla akıllara kazındı. Peki İbo Show konuğu İntizar kimdir? İntizar kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

İNTİZAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

24 Kasım 1974 Tunceli doğumlu İntizar 47 yaşındadır. İntizar İzmir'de bir müzik yarışmasında Türk halk müziği ve pop müzik dallarında birinci oldu ve Sibel Can'ın bir konserinde sahneye çıkınca Ferdi Tayfur'dan albüm teklifi aldı. Bir süre Ferdi Tayfur ile çalıştı. İntizar, Ağrı Eğitim Fakültesi / Edebiyat Öğretmenliği bölümünü tamamladı. Aynı zamanda şarkıcı Yıldız Tilbe'nin kuzenidir.

İNTİZAR ALBÜMLERİ

Gelincik (1998)

Gece Nemi (2000)

Göçebe (2002)

Aldanırım (2003)

Nazar Boncuğum (2005)

Ihlamurlar Altında / Nazar Boncuğum (2006)

Ömrüm Senindir (2009)

Aşk Yağmurları (2012)

Konu Sen Olunca (2017)

