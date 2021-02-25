İbo Show'un konukları belli oldu! İşte İbrahim Tatlıses'in konukları

Star’da yayınlanan ‘İbo Show’, eğlence ve kahkahaya doyacağınız çok özel bir bölümle seyirci karşısına çıkıyor. Son günlerde genç sevgilisi ve yeni imajıyla gündemde olan İbrahim Tatlıses'in konukları merak ediliyordu.

9 yıl aradan sonra yeniden ekranlara dönen İbrahim Tatlıses, İbo Show programıyla sık sık gündeme geliyor.

İbo Show, bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünde; Safiye Soyman, Faik Öztürk, Davut Güloğlu, Sevcan Orhan ve Mümin Sarıkaya’yı konuk ederek unutulmaz bir geceye imza atıyor.

SEVGİLİSİYLE GÜNDEM OLMUŞTU

Hayatına giren kadınlar magazin gündeminde geçmişte sıkça yer alan İbrahim Tatlıses gönlünü kendisinden 43 yaş küçük Gülçin Karakaya'ya kaptırmıştı.



İbrahim Tatlıses'in 26 yaşındaki sevgilisi Gülçin Karakaya’dan ayrıldığı haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

İbrahim Tatlıses’in genç sevgilisi Gülçin Karakaya ayrılık iddiaları yalanlarcasına yeni bir paylaşım yaptı.



