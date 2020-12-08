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İbo Show yeni bölüm konukları kimler? İşte İbo Show 5. bölüm tanıtımı yayınlandı

08.12.2020 01:42 | Son Güncelleme:
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İbrahim Tatlıses'i 9 yıl sonra ekranlara döndüren İbo Show'un 5. bölüm fragmanı yayınlandı. İbo Show'un 12 Aralık Cumartesi akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümündeki ünlü konuklar da belli oldu.

Star'da yayınlanmaya başlayan İbo Show, 5. bölümüyle seyirci karşısına çıkıyor. Her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı İbo Show'da bu hafta eğlenceli anlar yaşanacak.

İbo Show'a bu hafta Serdar Ortaç, Gülben Ergen, Nilgün Belgün ve Mustafa Üstündağ konuk olacak.

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Kahkaha ve eğlencenin eksik olmayacağı yeni bölümde, keyifli dakikalar seyirciyi bekliyor.

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Program konukları arasında yer alan Serdar Ortaç, Gülben Ergen, Nilgün Belgün ve Mustafa Üstündağ, İbrahim Tatlıses'in şarkılarına da eşlik edecek.

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