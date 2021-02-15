MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. İbrahim Büyükak İlginç Bazı Olaylar dizisiyle ekrana dönüyor! İşte oyuncu kadrosu

İbrahim Büyükak İlginç Bazı Olaylar dizisiyle ekrana dönüyor! İşte oyuncu kadrosu

15.02.2021 23:47 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İbrahim Büyükak İlginç Bazı Olaylar dizisiyle ekrana dönüyor! İşte oyuncu kadrosu

3 Adam'la tanınan ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, yeni komedi dizisi İlginç Bazı Olayla ile ekranlara dönüyor. İbrahim Büyükak'ın Exxen'de ekrana gelecek olan yeni dizisinin afişi de yayınlandı.

Çok yakında Türkiye’nin dijital platformu EXXEN’de yayınlanmaya başlayacak olan dizi “İlginç Bazı Olaylar” ın afişi yayınlandı.

Yapımcılığını NuLook Production ve Kutu Film’in yaptığı, yönetmenliğini ve senaryosunu İbrahim Büyükak’ın üstlendiği, başrollerini ise İbrahim Büyükak, Zafer Algöz, Füsun Demirel, Meral Çetinkaya, Cemre Ebüzziya, Özgür Emre Yıldırım ve İdil Sivritepe’nin paylaştığı ‘’İlginç Bazı Olaylar’’da hayalleri ile hayatı arasında sıkışan İbo’nun hikayesi anlatılacak.

EuRlt1WXMAQAYFr

“İlginç Bazı Olaylar” yakında EXXEN’de...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aile içinde katliam gibi olay! Baba eşini, oğlu babasını öldürdü Aile içinde katliam gibi olay! Baba eşini, oğlu babasını öldürdü
Doğduğun Ev Kaderindir'e taze kan! Behzat Ç'nin Hayalet'i İnanç Konukçu kadroya katıldı!Doğduğun Ev Kaderindir'e taze kan! Behzat Ç'nin Hayalet'i İnanç Konukçu kadroya katıldı!
Daha önce evlilik programına katılmıştı! İşte Solmaz Çiros'un son haliDaha önce evlilik programına katılmıştı! İşte Solmaz Çiros'un son hali
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: 15 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 15 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Gara şehidinin cenazesinde gerginlik!

Gara şehidinin cenazesinde gerginlik!

MİT'ten operasyon! Özbekistan'da yakalanıp Türkiye'ye getirildiler

MİT'ten operasyon! Özbekistan'da yakalanıp Türkiye'ye getirildiler

Son Dakika: Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Son Dakika: Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Dünyada örneği yok! Gara'daki mağaraya şok baskın

Dünyada örneği yok! Gara'daki mağaraya şok baskın

Altın zayıf dolardan destek bulabilir!

Altın zayıf dolardan destek bulabilir!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

İbo Show'u salladı! 'Ölümsüzlüğü mü buldun?'

İbo Show'u salladı! 'Ölümsüzlüğü mü buldun?'

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İddialı! İç çamaşırının altı neredeyse yok

İddialı! İç çamaşırının altı neredeyse yok

İsyan etti! 'İstifa ettim! Tüh sizin alayınızın...'

İsyan etti! 'İstifa ettim! Tüh sizin alayınızın...'

Cinsiyet değiştiren babasına makyaj yaptı

Cinsiyet değiştiren babasına makyaj yaptı

Diğer Haberler

Ramo 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Mazhar'dan Ramo'ya Cemil'i öldürme emri!

Ramo'da şok infaz emri!

Kırmızı Kamyon dizisinden yeni fragman yayınlandı! Kırmızı Kamyon ne zaman başlıyor? İşte oyuncu oyuncu kadrosu

İddialı diziden çarpıcı fragman! Kahramanların hikayesi anlatılacak

Yasak Elma 98. son bölümde şaşırtan final! Hasan Ali, Ender yerine Şahika'yla evlendi!

Yasak Elma 98. son bölümde şaşırtan final! Hasan Ali, Ender yerine Şahika'yla evlendi!

Çukur 116. son bölümde Karaca büyük değişimiyle şaşırttı! Çukur'un Karaca'sı Ece Yaşar sosyal medyayı salladı!

Çukur'da Karaca damga vurdu! Değişimiyle şoke etti

Sefirin Kızı 40. son bölümde şok veda! Sefirin Kızı'nın Kahraman Boz'u Bülent Şakrak diziden ayrıldı!

Sefirin Kızı'nda yaprak dökümü! O isim de veda etti

Survivor'dan diskalifiye olan Cemal Hünal'dan dizi sürprizi! Cemal Hünal Sadakatsiz'de hangi rolü oynayacak?

Survivor'dan diskalifiye olmuştu! Reyting rekortmeni diziye katıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.