İbrahim Büyükak İlginç Bazı Olaylar dizisiyle ekrana dönüyor! İşte oyuncu kadrosu

Çok yakında Türkiye’nin dijital platformu EXXEN’de yayınlanmaya başlayacak olan dizi “İlginç Bazı Olaylar” ın afişi yayınlandı.

Yapımcılığını NuLook Production ve Kutu Film’in yaptığı, yönetmenliğini ve senaryosunu İbrahim Büyükak’ın üstlendiği, başrollerini ise İbrahim Büyükak, Zafer Algöz, Füsun Demirel, Meral Çetinkaya, Cemre Ebüzziya, Özgür Emre Yıldırım ve İdil Sivritepe’nin paylaştığı ‘’İlginç Bazı Olaylar’’da hayalleri ile hayatı arasında sıkışan İbo’nun hikayesi anlatılacak.

“İlginç Bazı Olaylar” yakında EXXEN’de...

