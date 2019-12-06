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İbrahim Çelikkol baba oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 09:26 | Son Güncelleme

2017 yılında dünya evine giren İbrahim Çelikkol ve Mihre Çelikkol çiftinin oğulları dünyaya geldi.

İbrahim Çelikkol baba oldu!

Çift, 3 kilo 435 gr ağırlığında ve 51 cm boyundaki erkek bebeğe “Ali“ adını verdi.

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Doğum sırasında eşi Mihre Çelikkol’u yalnız bırakmayan İbrahim Çelikkol duygu dolu anlar yaşadı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
İbrahim'in eskileri ne kıskanıyodur Mihri yi :))
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