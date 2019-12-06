İbrahim Çelikkol baba oldu!

\u00c7ift, 3 kilo 435 gr a\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131nda ve 51 cm boyundaki erkek bebe\u011fe \u201cAli\u201c ad\u0131n\u0131 verdi. \n\nDo\u011fum s\u0131ras\u0131nda e\u015fi Mihre \u00c7elikkol\u2019u yaln\u0131z b\u0131rakmayan \u0130brahim \u00c7elikkol duygu dolu anlar ya\u015fad\u0131.\n\nPARTNERSGK harekete ge\u00e7ti! Art\u0131k zorunlu, yanl\u0131\u015f bildiren yanar...Sevgilisi 10 ya\u015f k\u00fc\u00e7\u00fck! 'Ben sana abla olurum'\u00d6p\u00fc\u015fme sahnesini senaryodan \u00e7\u0131kartt\u0131: "Bu bizim mahremimiz"
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