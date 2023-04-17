İbrahim Çelikkol Kuş Uçuşu dizisinde yaptığı hareketle tepki çekti! Ekip saatlerce bekledi...

“Kuş Uçuşu” dizisinin üçüncü sezon çekimleri devam ediyor. Burak Müjdeci’nin yönettiği dizinin bugün yapılması planlanan çekimleri iptal edildi.

Dizinin Kenan’ı İbrahim Çelikkol sabah sete gitti. Ancak kendisini iyi hissetmediğini söyledi. Bunun üzerine de ekip sağlık görevlilerini çağırdı. Çelikkol’a serum bağlandı. Ünlü oyuncu bir süre uyumak istediğini söyledi. Bu sırada diğer birkaç ufak tefek sahnenin çekimi yapıldı.

EKİP SAATLERCE BEKLEDİKTEN SONRA...

Birce Akalay, İrem Sak ve Defne Kayalar’ın da sahnelerinin olduğu çekimde ekip saatlerce Çelikkol’u bekledi.

İbrahim Çelikkol uykusunu alıp uyandıktan sonra çalışamayacağını söyleyip setten ayrıldı. Bu durum ekibin tepkisini çekti. Ardından da bugünkü set bu nedenle iptal edildi.

Yardımsever kimliğiyle tanınan, depremde seti bırakıp Hatay’a koşan Çelikkol’un “Bir Zamanlar Çukurova”nın setinde de sık sık sağlık sorunları yaşadığını belirterek karavanından çıkmayıp ekibi bekletmesi birçok krize neden olmuştu.

