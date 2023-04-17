MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bella Thorne minik bikinisiyle olay oldu! "Festivalde giymeli miyim?"

Bella Thorne minik bikinisiyle olay oldu! "Festivalde giymeli miyim?"

17.04.2023 07:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müstehcen pozlarıyla tanınan oyuncu ve şarkıcı Bella Thorne’un her pozu olay oluyor. Daha önce Dua Lipa'nın da giydiği bikini modelini tercih eden şarkıcı ve oyuncu sosyal medyayı yine salladı.

Bella Thorne minik bikinisiyle olay oldu! "Festivalde giymeli miyim?"

Cinsel içerikli site OnlyFans'ta hesap açan ve 24 saatte hiç paylaşım yapmadan 1 milyon dolar kazanan Bella Thorne, müstehcen pozları ve açıklamalarıyla tanınıyor.

Cinsel hayat itiraflarıyla adından söz ettiren oyuncu ve şarkıcı son olarak ünlü bir markanın son dönemde çok sevilen bikinisini giydi.

sss

Dua Lipa'nın da daha önce giydiği bikiniyi giren Thorne'a ise bikini küçük geldi. Bu durumu umursamayan şarkıcı kıvrımlarını sergiledi.

3

Zarar büyük! Ekip para alamayacak Zarar büyük! Ekip para alamayacak

Seksi olmayı sevdiğini her fırsatta dile getiren Bella Thorne farklı pozlarını paylaşarak "Bunu festivalde giyeyim mi?" diyerek takipçilerine de fikir danıştı.

4

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İbrahim Çelikkol Kuş Uçuşu dizisinde yaptığı hareketle tepki çekti! Ekip saatlerce bekledi...İbrahim Çelikkol Kuş Uçuşu dizisinde yaptığı hareketle tepki çekti! Ekip saatlerce bekledi...
Yıllar önce Şenol İpek ile cinsel ilişki yaşamadığını ispat etmek istemişti! Bekaret yanıtıYıllar önce Şenol İpek ile cinsel ilişki yaşamadığını ispat etmek istemişti! Bekaret yanıtı
Takipçisi Esra Ezmeci'ye açık açık sordu! "Kocamla swinger ilişki..."Takipçisi Esra Ezmeci'ye açık açık sordu! "Kocamla swinger ilişki..."
Anahtar Kelimeler:
Bella Thorne Oyuncu

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan'a ilk maçında tepki! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Arda Turan'a ilk maçında tepki! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Hasan Can Kaya konuğunun derin dekoltesini görünce dayanamadı

Hasan Can Kaya konuğunun derin dekoltesini görünce dayanamadı

MSB duyurdu! Terör örgütünden hain saldırı... 4 Mehmetçik yaralı

MSB duyurdu! Terör örgütünden hain saldırı... 4 Mehmetçik yaralı

Özal dönemini işaret etti: Türkiye'yi içine girdiği krizden...

Özal dönemini işaret etti: Türkiye'yi içine girdiği krizden...

İstanbul'da korkunç olay! 14 yaşındaki kız çocuğu rezidansın terasından düştü

İstanbul'da korkunç olay! 14 yaşındaki kız çocuğu rezidansın terasından düştü

Derbi tarihinde görülmemiş 45 dakika! Rıdvan Dilmen bile şaştı

Derbi tarihinde görülmemiş 45 dakika! Rıdvan Dilmen bile şaştı

İlginizi Çekebilir

Savaş müzesinde müstehcen pozlar! “Bu büyük bir saygısızlık”

Savaş müzesinde müstehcen pozlar! “Bu büyük bir saygısızlık”

Yaşına kimse inanamıyor! Uzun yaşamının sırrı bakın neymiş?

Yaşına kimse inanamıyor! Uzun yaşamının sırrı bakın neymiş?

Ayakkabı, mont... Kalitesiyle öne çıkan Columbia'nın çok satanlarını sizin için seçtik

Ayakkabı, mont... Kalitesiyle öne çıkan Columbia'nın çok satanlarını sizin için seçtik

"Kocama müstehcen fotoğraf attı"

"Kocama müstehcen fotoğraf attı"

Skandal görüntüler! 2 yaşındaki çocuğu sandalyeye bağladılar

Skandal görüntüler! 2 yaşındaki çocuğu sandalyeye bağladılar

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.