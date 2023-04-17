Bella Thorne minik bikinisiyle olay oldu! "Festivalde giymeli miyim?"

Cinsel içerikli site OnlyFans'ta hesap açan ve 24 saatte hiç paylaşım yapmadan 1 milyon dolar kazanan Bella Thorne, müstehcen pozları ve açıklamalarıyla tanınıyor.

Cinsel hayat itiraflarıyla adından söz ettiren oyuncu ve şarkıcı son olarak ünlü bir markanın son dönemde çok sevilen bikinisini giydi.

Dua Lipa'nın da daha önce giydiği bikiniyi giren Thorne'a ise bikini küçük geldi. Bu durumu umursamayan şarkıcı kıvrımlarını sergiledi.

Seksi olmayı sevdiğini her fırsatta dile getiren Bella Thorne farklı pozlarını paylaşarak "Bunu festivalde giyeyim mi?" diyerek takipçilerine de fikir danıştı.



