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İbrahim Çelikkol ve Kerem Bürsin, Muhteşem İkili dizisinde buluşuyor

DİZİ HABERLERİ  | 31.08.2018 20:27 | Son Güncelleme

Ekranların iki ünlü aktörü, İbrahim Çelikkol ve Kerem Bürsin, Kanal D’nin yeni dizisi “Muhteşem İkili” için bir araya geliyor.

İbrahim Çelikkol ve Kerem Bürsin, Muhteşem İkili dizisinde buluşuyor

Yakında Kanal D’de ekran hayatına başlayacak, sezonun en iddialı projelerinden biri olan Muhteşem İkili’de İbrahim Çelikkol ve Kerem Bürsin, birbirlerine tamamen zıt karakterdeki iki başarılı komisere hayat verecek.

Yapımını TMC, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği dizinin senaryosunu Başar Başaran ve Emre Özdür kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Çağatay Tosun oturuyor. Etkileyici hikâyesi ve güçlü kadrosuyla çok konuşulacak “Muhteşem İkili” için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

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