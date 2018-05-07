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İbrahim Tatlıses, İdo'yu savundu: Neden kızlar çıldırıyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.05.2018 13:59 | Son Güncelleme

İbrahim Tatlıses sosyal medyada oğlu hakkında kötü eleştiri yapan bir takipçisine sert yanıt verdi

İbrahim Tatlıses, İdo'yu savundu: Neden kızlar çıldırıyor

İbrahim Tatlıses "İdo'nun sesi yok" şeklinde yorum yapan takipçisine cevap verdi.

Geçtiğimiz günlerde AK Parti'den milletvekilliği aday adaylığını açıklayan İbrahim Tatlıses, oğlu İdo Tatlıses'e her fırsatta desteğini dile getiriyor.

"SEN İDO'YU KISKANIYORSUN"

Son olarak sosyal medyadan oğlunun konser görüntüsünü paylaşan Tatlıses, "İdo'nun sesi yok" şeklinde yorum yapan takipçisine ilginç bir karşılık verdi.

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Kızların oğlu için çıldırdığını belirten Tatlıses, "Madem ses yok, neden kızlar çıldırıyor? Peki anlaşıldı! Sen İdo'yu kıskanıyorsun. Tamam, derdin belli" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
ibo İdo ibrahim tatlıses

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