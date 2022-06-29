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  4. İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses arasında gerilim büyüyor! Vasi talebiyle mahkemeye başvurdu

İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses arasında gerilim büyüyor! Vasi talebiyle mahkemeye başvurdu

29.06.2022 20:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses arasındaki gerilim büyüyor. Babasıyla sert bir tartışma yaşayan Ahmet Tatlıses soluğu mahkemede aldı. Babasının akıl sağlığından şüphe ettiğini söyleyen Ahmet Tatlıses, vasi atanması için dava açtı.

İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses arasında gerilim büyüyor! Vasi talebiyle mahkemeye başvurdu

Geçtiğimiz hafta bir canlı yayına telefonla bağlanan İbrahim Tatlıses eski eşi Adalet Sara ve oğlu Ahmet Tatlıses hakkında sert ifadeler kullanmıştı. Tatlıses eski karısına "kara peçeli" diyerek onun tarafından büyüye maruz kaldığını ve ilişkisinin bittiğini iddia etmişti. Ünlü türkücü aynı zamanda büyük oğlunun ihanetine uğradığını söyleyerek "Vurulduğumda kasayı boşalttı" iddiasında da bulunmuştu.

Babasının açıklamalarının ardından 'Akıl sağlığı ile ilgili şüphelerim artmıştır' diyen Ahmet Tatlıses, soluğu mahkemede aldı.
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SOLUĞU MAHKEMEDE ALDI

Ahmet Tatlıses'in avukatı Necmi Uğur Çelikel, İbrahim Tatlıses'e vasi atanması için dava açtıklarını duyurdu. Açıklamada şu ifadelere ver verildi:

"Müvekkil Ahmet Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses ile aralarında özellikle son dönemde kamuoyuna yansıyan İbrahim Tatlıses tarafından yöneltilen haksız suçlamalar ve ağır ithamlar sonucunda babasının, çevresindeki aileden olmayan art niyetli şahıslar tarafından ciddi bir biçimde yanlış ve düşmanca yönlendirildiği bu durumun farkında olmayıp doğru olanı tahlil edemediği düşüncesine kapılmıştır. Sn. İbrahim Tatlıses'in yaşam kalitesini ve elde edilen kazanımlarını korumak amacı ile TMK 405-406 maddeleri gereğince kısıtlanması ve buna bağlı olarak İbrahim Tatlıses'ten maddi ve manevi menfaat sağlaması mümkün olmayan Mahkeme tarafından belirlenecek bir kişinin kendisine vasi olarak atanması talepli dava açmış bulunmaktayız. Bahse konu olay ile ilgili gelişmelerden kamuoyu bilgi sahibi edilecektir."

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VASİ NE DEMEK?

RDH
Bir yetimin ya da akılca zayıf birinin malını, mülkünü yöneten kimse.

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses
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