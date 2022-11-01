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İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan Cadılar Bayramı paylaşımı! Elif Ada'yı öyle görenler şoke oldu

01.11.2022 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, kızı Elif Ada ile uzun süredir Bursa'da gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Ayşegül Yıldız, bu defa İbrahim Tatlıses ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Elif Ada ile kutladığı 'Cadılar Bayramı'nda, giydiği kostümle dikkat çekti.

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan Cadılar Bayramı paylaşımı! Elif Ada'yı öyle görenler şoke oldu

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, son günlerde yeni imajıyla adından söz ettiriyor. Saçlarını uzatan ve kilo veren Yıldız, güzelliği ile dikkat çekti.

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2011 yılında ünlü türkücü ile nikah masasına oturan, Elif Ada isminde bir kızı bulunan Ayşegül Yıldız, bu defa Cadılar Bayramı paylaşımı ile gündemde.

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Kızı Elif Ada ile birlikte efsane film 'Addams Ailesi' nin 'Wednesday' karakterine bürünen anne-kız sosyal medyada gündem oldu.

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Elif Ada'nın ünlü karaktere benzerliği dikkat çekerken, pek çok kişi 'Cadılar Bayramı'nı kutladıkları için tepki gösterdi.

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İşte Ayşegül Yıldız ve Elif Ada Tatlıses'in Cadılar Bayramı paylaşımı...

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İbrahim Tatlıses

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