İbrahim Tatlıses'in eski karısı Ayşegül Yıldız'dan nafaka açıklaması!

Son dönemde İbrahim Tatlıses'in kendisini darp ettiği yönündeki iddialarla gündemde olan Ayşegül Yıldız Ensonmagazin programına konuk oldu. Bursa'dan İstanbul'a dönen İbrahim Tatlıses'in eski karısı Ayşegül Yıldız boşanma sürecini anlattı.

İbrahim Tatlıses'in kendisine Bodrum'da dizi teklifinde bulunduğunu anlatan Yıldız bu olaydan bir sene sonra ünlü türkücü ile yeniden denk geldiklerini söyledi.

NAFAKA AÇIKLAMASI

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız "Sürekli geçmişteki hatalarla vurulmasını doğru bulmuyorum. Biz toplum olarak da kibar kibar tartışmıyoruz. Benim de İbrahim Bey'in de sesini yükselttiği oldu. Şiddet görmedim, karşılıklı tartıştık." dedi.

Yıldız, eski kocasından nafaka istemediğini de söyledi. Ayşegül Yıldız "Bu arz talep meselesi, talep edilirse İbrahim Bey verir. Benim talebim yok. Elif Ada'nın ihtiyaçlarını babasıyla ortak yapıyoruz. İbrahim Bey sağlığıyla uğraşırken bir şey istemem" dedi.



