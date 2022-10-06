İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli o videoyu görünce deliye döndü! ''Utanın insan müsveddeleri!''

Ataşehir'de bulunan bir hastanede, sağlık personelinin, hastanın yüzüne para saçıp eğlendiği görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekti. Videoya tepki gösterenler arasında İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli de vardı.

''UTANIN İNSAN MÜSVEDDELERİ!''

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yasemin Şefkatli, ''Eğlendiniz mi yani siz şimdi? Sinirden gözümden yaş geliyor. Cahillik değil bu, başka bir şey. Nereden geliyor bu cesaret! Utanın insan müsveddeleri'' diyerek, görüntülere ateş püskürdü.

NE OLMUŞTU?

Sağlık personellerinin, yaşlı bir kadın hastaya ''Böbreğini alacağız senin'' diyerek para saçtığı görüntüler, Türkiye'nin gündemine oturdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, insanlık dışı görüntüler için harekete geçildiğini belirterek ''Suçlular cezasını çekecek'' dedi.



