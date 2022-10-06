MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli o videoyu görünce deliye döndü! ''Utanın insan müsveddeleri!''

İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli o videoyu görünce deliye döndü! ''Utanın insan müsveddeleri!''

06.10.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıl İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile dünyaevine giren Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabından öfke kustu. Ataşehir'de bir hastanede çekilen görüntüler sonrası küplere binen Yasemin Şefkatli, ''Sinirden gözümden yaş geliyor. Utanın insan müsveddeleri'' ifadelerini kullandı.

İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli o videoyu görünce deliye döndü! ''Utanın insan müsveddeleri!''

Ataşehir'de bulunan bir hastanede, sağlık personelinin, hastanın yüzüne para saçıp eğlendiği görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekti. Videoya tepki gösterenler arasında İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli de vardı.

İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli o videoyu görünce deliye döndü! ''Utanın insan müsveddeleri!''

''UTANIN İNSAN MÜSVEDDELERİ!''

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yasemin Şefkatli, ''Eğlendiniz mi yani siz şimdi? Sinirden gözümden yaş geliyor. Cahillik değil bu, başka bir şey. Nereden geliyor bu cesaret! Utanın insan müsveddeleri'' diyerek, görüntülere ateş püskürdü.

İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli o videoyu görünce deliye döndü! ''Utanın insan müsveddeleri!''

NE OLMUŞTU?

Sağlık personellerinin, yaşlı bir kadın hastaya ''Böbreğini alacağız senin'' diyerek para saçtığı görüntüler, Türkiye'nin gündemine oturdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, insanlık dışı görüntüler için harekete geçildiğini belirterek ''Suçlular cezasını çekecek'' dedi.

İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli o videoyu görünce deliye döndü! ''Utanın insan müsveddeleri!''


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
CZN Burak Umre'de büyük ilgiyle karşılandıCZN Burak Umre'de büyük ilgiyle karşılandı
"Mezar çökmüş utanın" dedi! Alişan'a şok sözler"Mezar çökmüş utanın" dedi! Alişan'a şok sözler
Cinsiyet değiştirmişti! Süper minili pozCinsiyet değiştirmişti! Süper minili poz
Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses Yasemin Şefkatli sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu büyükelçi olarak atandı

Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu büyükelçi olarak atandı

Oy oranını ikiye katladı, 2018'e göre ibre tersine döndü...

Oy oranını ikiye katladı, 2018'e göre ibre tersine döndü...

Olağanüstü bir gelişmedir' diyerek destek verdi

Olağanüstü bir gelişmedir' diyerek destek verdi

Tayland'da kreşe saldırı! Onlarca ölü var...

Tayland'da kreşe saldırı! Onlarca ölü var...

22 yaş büyük o isimleydi! Özel hayat yanıtı

22 yaş büyük o isimleydi! Özel hayat yanıtı

Enflasyonun yanında 3600 ek gösterge farkı da hesaplara yatacak!

Enflasyonun yanında 3600 ek gösterge farkı da hesaplara yatacak!

İlginizi Çekebilir

Lübnan'da parasını çekemeyen milletvekili bankayı böyle bastı!

Lübnan'da parasını çekemeyen milletvekili bankayı böyle bastı!

Bunu yemekten vazgeçin! Sakat bırakabilir hatta öldürebilir!

Bunu yemekten vazgeçin! Sakat bırakabilir hatta öldürebilir!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Zararı gözle görülse ağzınıza sürmezsiniz... Ölüme götürüyor!

Zararı gözle görülse ağzınıza sürmezsiniz... Ölüme götürüyor!

Doktor yüzü görmek istemiyorsanız hafta bir tüketin

Doktor yüzü görmek istemiyorsanız hafta bir tüketin

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.