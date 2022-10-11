İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses evleniyor! Gelin alma merasiminde oynamaya doymadı

Koronavirüs salgını nedeniyle düğünü erteleyen Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter nikah masasına oturuyor. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak geçtiğimiz gün gerçekleşen kınada gözyaşlarına hakim olamazken bugün ise oldukça neşeliydi.

Düğün öncesi gelin alma merasiminde beyazlar içinde kapıya inen Dilan Çıtak oynamaya doyamadı. Yerinde duramayan Tatlıses'in kızı sosyal medyada da gündem oldu.

Babasının geçirdiği kaza sebebiyle küs olduğu İdo Tatlıses ile barışan Dilan'ın düğününe İdo'nun gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Dilan Çıtak İdo Tatlıses'in düğününe gitmemişti.

