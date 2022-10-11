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  4. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses evleniyor! Gelin alma merasiminde oynamaya doymadı

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses evleniyor! Gelin alma merasiminde oynamaya doymadı

11.10.2022 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses’in şarkıcı kızı Dilan Çıtak, Levent Dörter ile evleniyor. Düğün öncesinde gelin alma merasiminde Dilan Çıtak oynamaya doyamadı. Çift, mayıs ayında aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlanmıştı. Nişanda Tatlıses'in damadına elini öptürmemesi gündem olmuştu.

Koronavirüs salgını nedeniyle düğünü erteleyen Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter nikah masasına oturuyor. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak geçtiğimiz gün gerçekleşen kınada gözyaşlarına hakim olamazken bugün ise oldukça neşeliydi.

Düğün öncesi gelin alma merasiminde beyazlar içinde kapıya inen Dilan Çıtak oynamaya doyamadı. Yerinde duramayan Tatlıses'in kızı sosyal medyada da gündem oldu.

Ekran Alıntısı

Babasının geçirdiği kaza sebebiyle küs olduğu İdo Tatlıses ile barışan Dilan'ın düğününe İdo'nun gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Dilan Çıtak İdo Tatlıses'in düğününe gitmemişti.

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