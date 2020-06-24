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  4. İbrahim Tatlıses kızı Dilan Çıtak Tatlıses'e ev vermemiş

İbrahim Tatlıses kızı Dilan Çıtak Tatlıses'e ev vermemiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2020 10:22 | Son Güncelleme

Türkücü İbrahim Tatlıses, Dilan Çıtak’ın kendi kızı olduğunu yıllar sonra kabul etmiş ve birlikte verdiği pozlarla dikkat çekmişti. Dilan Çıtak Tatlıses, babasının tüm çocuklarına ev verdiğini ama kendisine verilmediğini açıkladı.

İbrahim Tatlıses kızı Dilan Çıtak Tatlıses'e ev vermemiş

Babası İbrahim Tatlıses ile arasındaki buzları zamanla eriten Dilan Çıtak Tatlıses, samimi açıklamalarda bulundu. Dilan Çıtak Tatlıses, soyadını miras için istemediğini söyledi. Tatlıses, “Babanız, Bitez'deki evlerinin satışı nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı abiniz Ahmet Tatlıses'ten şikayetçi oldu, neler söyleyeceksiniz bu konuyla ilgili?” sorusuna yanıt vermek istemedi:

“Bu konuda yorum yapamam, olayda taraf değilim. Orada çok farklı bir hiyerarşi var. Ben o hiyerarşiye çok dahil değilim, o yüzden ne olduğunu pek bilmiyorum.”

Dilan Çıtak Tatlıses, Tatlıses'in kızı olarak miras beklentisi olup olmadığı sorusunu da şöyle yanıtladı:

“KENDİ PARAMI KAZANIP HARCIYORUM”

“Hiçbir zaman öyle bir beklentim olmadı. Hatta bu konuda haksız eleştirilere de maruz kaldım. Babamın soyadını almamın nedeninin para olduğunu söylüyorlardı. Halbuki öyle bir şey yok. Ben kendi parasını kazanıp harcayan biriyim. Tatlıses soyadını maneviyat yönünden aldım.

“HERKESE VERİLDİ AMA BANA VERİLMEDİ”

Mesela ‘Çocuklara Kuşadası'ndan ev verilecek' dendi, herkese verildi ama bana verilmedi. Çıkıp da ‘Niye bana verilmedi?' demedim. Çünkü aklım orada değil.”

İbrahim Tatlıses 2016 yılında ‘Tatlıses Konakları Kuşadası' projesinden 7 çocuğuna 7 daire vereceğini açıklamıştı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bizene senin baban ev verip vermediği umurumuzda sanki
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