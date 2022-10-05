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İbrahim Tatlıses kızını paylaştı! "Tık demiş babasının burnundan düşmüş"

05.10.2022 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda'da yaşayan amcasının oğlu Halil Tatlı'nın ölüm haberiyle yıkılan İbrahim Tatlıses üzüntüsünü küçük kızı Elif Ada'ya vakit geçirerek unutuyor. Türkücü İbo son olarak Ayşegül Yıldız ile evliliğinde olan kızını paylaşarak "Babasının kızı" yorumunda bulundu.

İbrahim Tatlıses kızını paylaştı! "Tık demiş babasının burnundan düşmüş"

İbrahim Tatlıses geçtiğimiz gün kuzeni Halil Tatlı'nın vefat ettiğini sosyal medyadan duyurmuştu. "Gözümün nuru" dediği kuzeninin ölümüyle yıkılan türkücü acısını küçük kızı Elif Ada ile dindirmeye çalışıyor.

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7 çocuğu olan İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Yıldız'dan olan kızı Elif Ada babasını ziyaret etti.

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Tatlıses küçük kızıyla pozunu paylaşarak "Böyle güzel gülen bir Elif Ada gördünüz mü? Allah bütün evlatlarımızı korusun kollasın ve saklasın. Elif Ada'yı çok seviyorum sanki tık demiş babasının burnundan düşmüş" dedi.


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Ayşegül Yıldız İbrahim Tatlıses
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