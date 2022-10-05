İbrahim Tatlıses kızını paylaştı! "Tık demiş babasının burnundan düşmüş"

İbrahim Tatlıses geçtiğimiz gün kuzeni Halil Tatlı'nın vefat ettiğini sosyal medyadan duyurmuştu. "Gözümün nuru" dediği kuzeninin ölümüyle yıkılan türkücü acısını küçük kızı Elif Ada ile dindirmeye çalışıyor.

7 çocuğu olan İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Yıldız'dan olan kızı Elif Ada babasını ziyaret etti.

Tatlıses küçük kızıyla pozunu paylaşarak "Böyle güzel gülen bir Elif Ada gördünüz mü? Allah bütün evlatlarımızı korusun kollasın ve saklasın. Elif Ada'yı çok seviyorum sanki tık demiş babasının burnundan düşmüş" dedi.



