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İbrahim Tatlıses'ten Pınar Gültekin cinayeti tepkisi: Erkeklik adına kara bir lekesin!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2020 22:31 | Son Güncelleme

Pınar Gültekin'in eski sevgilisi tarafından öldürüldüğünün ortaya çıkması Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Sanatçı İbrahim Tatlıses de tepkisini "Erkeklik adına kara bir lekesin" sözleriyle gösterdi.

İbrahim Tatlıses'ten Pınar Gültekin cinayeti tepkisi: Erkeklik adına kara bir lekesin!

Pınar Gültekin’in vahşice öldürülmesinin ardından gözaltına alınan zanlı Cemal Metin Avcı, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Ünlüleri isyan ettiren acı haber sonrasında İbrahim Tatlıses de sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Tatlıses, Gültekin'in katili hakkında, "Bravo lan haza delikanlıymışsın, boğacaksın yakacaksın betona gömeceksin ne ayaksın oğlum sen!!! Hangi filmi seyrettin de bunları yaptın bunlar filmlerde bile olmaz oğlum erkeklik adına sen bir kara lekesin lan şerefsiz" mesajını paylaştı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
derya tuna’yı ayagından ben vurdurdum öyle mi
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