İbrahim Tatlıses 'Timsah gözyaşları mı döküyor?' Derya Tuna konuştu

Derya Tuna, önceki gün Etiler’de bir AVM’den çıkarken görüntülendi. Geçtiğmiz ay koronavirüse yakalanan ve atlatan Tuna, sağlık durumunun çok iyi olduğunu söyledi.

Derya Tuna, eski eşi İbrahim Tatlıses’in hakkındaki ‘TV ekranlarında timsah gözyaşları döküyor’ eleştirilerine yanıt verdi. Derya Tuna bu iddialar için "İbrahim Bey çok duygusaldır. Asla öyle bir durum söz konusu değil" diyerek cevap verdi.

Derya Tuna, İbrahim Tatlıses’in kızı Elif Ada için ağlaması hakkında ise "İbrahim Bey bütün çocuklarına bakabilecek durumdadır. Hepsini çok sever. İnşallah Elif Ada’yı gelinlikle görmek ona nasip olur" dedi. (Uçankuş)

