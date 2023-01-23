'İç çamaşırı modundayım' diyen Chiara Ferragni yatak pozlarını paylaştı!

35 yaşındaki dünyaca ünlü girişimci ve manken Chiara Ferragni, iç çamaşırlı yatak odası paylaşımıyla ilgi odağı oldu.

Güzel fenomenin ateşli paylaşımına 1 milyona yakın beğeni geldi.

'Her zaman siyah iç çamaşırı modundayım' diyen Ferragni, kusursuz fiziğiyle dikkat çekti.

Paylaşımına 'Birkaç tane daha' notunu düşen İtalyan güzel, yetmeyince banyoda da poz verdi.

2018 yılında ünlü rapçi Fedez ile dünyaevine giren Chiara Ferragni'nin Vittoria ve Leone adında iki çocuğu var.

Duru güzelliği ve kariyeriyle adından söz ettiren Chiara Ferragni, sık sık cesur paylaşımlarıyla magazin gündemini meşgul ediyor.



