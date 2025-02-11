İç çamaşırıyla uyumak hastanelik etti! 9 ay boyunca tedavi gördü: "Hayatımın en büyük acısıydı"

MYNET|DIŞ HABERLER 26 yaşındaki Kaela isimli genç bir kadın, daha önce defalarca iç çamaşırıyla gece boyunca uyumasına rağmen bir sabah büyük bir acı içinde uyandı. İç çamaşırının dikişleri vajinasında derin bir kesiğe yol açtı. Başlangıçta yaranın doğal olarak iyileşeceğini düşünen Kaela, kesiğin bir kabarcığa dönüşmesi ve yoğun acı nedeniyle bacaklarını kapatamaması üzerine soluğu hastanede aldı.

"ÖLECEĞİMİ HİSSETTİM"

Hastaneye gitmeye karar verme sürecinde hissettiği acının şiddetine dikkat çeken Kaela, "Hastaneye gitmezsem öleceğime karar vermeden önce iki gün boyunca kendi kendine geçeceğini düşündüm. Oturamıyordum, ayakta duramıyordum ve hatta uzanamıyordum. Tek seçeneğim, vajinamın sağ tarafında olduğu için sol tarafımda yatarak hastaneye gitmekti" dedi.

ENFEKSİYONU TESPİT ETTİLER

Hastanede doktorlar, Bartholin bezinin labia kısmında bulunan sıvı dolu bir tıkanıklık olan 4,8 cm çapındaki Bartholin kistini ultrason kullanarak tespit ettiler. Bunun sonucunda enfeksiyon bulunduğunu söyleyen Kaela, "Daha fazla bekleseydim septik hale geleceğimden endişe ediyorlardı. Kistin cerrahi olarak patlatılması yerine kendiliğinden patlamasını umarak bana birkaç farklı IV antibiyotik verdiler. Neredeyse morfinin bile iyileştiremediği bir acıdan çığlık atıyordum" diye konuştu.

"ÇOK SAÇMA VE ÇILGINCA"

9 ay boyunca tedavi sürecinin devam ettiğinden söz eden Kaela, "Bir iç çamaşırının dokuz ay boyunca bana büyük işkence ve acı vermesi çok saçma ve çılgınca. Her seferinde bir aile üyesine, arkadaşa veya doktora bunun bir iç çamaşırı yüzünden başladığını söylemek zorunda kaldığımda utançtan içten içe biraz ölüyordum, ama şimdi bunun için farkındalık yaratmak istediğimi fark ettim" ifadelerini kullandı.