Düğünden hemen önce büyük bir talihsizlik yaşadı! Ön dişi düşünce her şey kabusa döndü... "Korsan gelin oldum"

MYNET|DIŞ HABERLER Tiktok'ta "shannon_delijani" kullanıcı adıyla paylaşım yapan Shannon Delijani isimli bir opera sanatçısı düğününden önceki gece dişinin düşmesiyle zor anlar yaşadı. Düğününden bir gece önce nişanlısı ve arkadaşlarıyla akşam yemeğine çıkan Delijani'nin yemek sırasında ağzından kırık bir dişin çıkmasıyla gülümsemesi anında kayboldu.

BİR GECE ÖNCE DÜŞTÜ

Düğünü Meksika'nın Oaxava şehrinde olduğu için yerel bir diş hekimi tanımadığını söyleyen Delijani her yer kapalıyken güçlükle bir yer bulup tedavisini yaptırdı. Ön dişinin bir kısmı eksikken ağlayarak sosyal medyadan paylaşım yapan Delijani, "Kompozit bonding kullanan kızlara kamu spotu, benimki düğünümden bir gece önce düştü ve neredeyse korsan gelin olacaktım." dedi.

Delijani'in diş yenileme işlemi için ne kadar para harcadığını doğrulamazken, İngiltere'de tam bir diş seti için kompozit bağlama maliyetinin 3.495 ila 4.720 sterlin arasında değişebildiği belirtiliyor.

6 YAŞINDA DİŞİNİ KAYBETMİŞTİ

6 yaşındayken bisiklet kazasında ön dişinin kırıldığını belirten Delijani, "Altı yaşındayken bisiklet kazasında ön dişimi kırdım ve kompozit dolgu yaptırdım. Yıllar içinde bir veya iki kez kırıldı ve rötuş yaptırdım ama hiçbir zaman sorun yaşamadım. Bir gece öncesinde dişim düşünce nişanlıma ağlayarak 'korsan gelin olacağım' dedim. O an yıkılmıştım ve dehşete düşmüştüm. Torunlarıma fotoğrafları göstereceğimi ve ön dişimin bir kısmının eksik olacağını düşünüp duruyordum." diye konuştu.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

"shannon_delijani" kullanıcı adıyla paylaşılan TikTok klibi , kısa sürede 386 bin izlenmeye ulaşarak birçok kişiyi şaşkına çevirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu benim yeni korkum" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İki adet kompozit kaplamalı dişi olan biri olarak yeni bir korkunun kapısını açtım" yorumunu yaptı.