Kendisi 23, sevgilisi 54 yaşında! Ailesi kendisini sorumlu tutuyor: "Ailem ilişkim nedeniyle terapi görüyor"

MYNET|DIŞ HABERLER 23 yaşındaki Veronica, 54 yaşındaki Samuele'yi iş görüşmesinde ilk gördüğünde kelebekler uçuştuğunu ve ilk görüşte ona aşık olduğunu söyledi. Aralarındaki 31 yıllık yaş farkına rağmen ikili arasında ilişki hemen başladı. Veronica'nın ailesi ise kızlarının ilişkisini öğrendiklerinde suçun kendilerinde olduğunu düşünerek profesyonel terapi desteği almaya başladı.

"EN BÜYÜK ZORLUK AİLEMDİ"

Samuele ile ilk ilişkiye başladıklarında en büyük zorluğun ailesi olduğunu dile getiren Veronica, "Belki de en büyük zorluk ailemdi. İlk başta şok oldular ve inanmadılar. Bu kadar gençken, yaş ve yaşam deneyimleri açısından bu kadar farklı bir adama nasıl aşık olabildiğimi anlayamadılar. Hararetli tartışmalar, sessiz geceler ve gözyaşları vardı. bu seçimin Kendi taraflarındaki bir sevgi eksikliğiyle bağlantılı olup olmadığını merak ettiklerini söylediler. Bu gibi durumlarda sıklıkla olduğu gibi, başlangıçta biraz şok hissetmek ve durumu sindirmek için zamana ihtiyaç duymak normaldir. Ayrıca psikologlarla forumlara danıştılar. Ama beni onunla görüşmekten asla alıkoymaya çalışmadılar ve birkaç hafta içinde, özellikle Sam'le tanıştıktan sonra, her şeyi farklı görmeye başladılar." dedi.

BAKIŞ AÇILARI DEĞİŞTİ

Sosyal medyadan ilişkisinin dinamiklerini paylaşan Veronica, ailesinin ilk baştaki tepkisinin sonrasında sevgilisine alışmaya başladıklarını söyleyerek, "Aramızdaki gerçek duyguları ve derin bağı gördüler ve anladılar. Zamanla bakış açılarında değişiklik oldu. Şimdi onu destekliyor ve seviyorlar" diye konuştu.

SOSYAL MEDYADAN DA TEPKİ GÖRDÜLER

İkisi de İtalya'da yaşayan çift sosyal medyada ilişkilerini ilk paylaştıklarında olumsuz yorumlarında beraberinde geldiğini dile getirdiler. Sosyal medya kullanıcılarının yorumlarda Veronica'ya "baba sorunları" olduğunu söyleyen veya sadece parası için onunla birlikte olduğunu ifade eden cümleler geldi.

Benzer şekilde ilişki yaşayanlara ilham olmak istediklerini söyleyen çift, "Bakışlar, yorumlar, yargılar en başından beri bizimleydi. Mutluluğun yaşı yoktur ve aşk diğer insanların görüşleriyle ölçülemez. Zor anlardı, ancak benzer ilişkilerde olan hem erkekler hem de kadınlar için bir destek kaynağı olmak istedik.O zamandan beri, bizimki gibi hikayeler yaşayan insanlardan her gün mesajlar aldık. Birçoğu bize yazıyor çünkü ilişkilerini ebeveynlerinden veya ailelerinden gizli tutuyorlar ve tavsiye arıyorlar. Kendi aşk hikayelerine inanmaları için onlara güç verdiğimiz için bize teşekkür ediyorlar." ifadelerini kullandılar.