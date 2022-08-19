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İç çamaşırlı pozu gündem olmuştu! Zeynep Bastık'tan iddialı kalça dansı

19.08.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evliliğinin birinci yılı dolmadan boşanmaya karar veren Zeynep Bastık son dönem paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Son olarak beyaz iç çamaşırıyla poz verince takipçilerinin eleştiri oklarının hedefi olan Bastık sahnedeki dansıyla dikkat çekti. Bastık'ın kalça dansı "Gülşen'in izinde" yorumlarına sebep oldu.

Tolga Akış ile evliliğini sonlandırma kararı olan Zeynep Bastık konserlerine tam gaz devam ediyor. Son olarak beyaz küloduyla yaptığı paylaşım sebebiyle eleştirilen ve takipçilerinden tepki gören Bastık son konserinde yaptığı dansla da sosyal medyanın gündemine girmeyi başardı.

Zeynep Bastık sahnede kalça dansıyla herkesten alkış topladı.

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Bastık'ın sahnede kalça dansı yaptığı dakikalarda hayranları da alkışlarla genç sanatçıyı destekledi. Ünlü şarkıcının Michael Jordan forması giymesi de dikkat çekti.

Zeynep Bastık'ın bu iddialı dansı sosyal medyada da gündem geldi. Şarkıcının hareketlerini görenler "Gülşen'in izinde" yorumlarında bulundu.


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Anahtar Kelimeler:
Zeynep Bastık
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