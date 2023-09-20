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    4. İç çamaşırlı sarhoş kadınlar ortalığı birbirine kattı! Çevredekilerle kavga ettiler, kucaklarındaki bebeği bileklerinden ters çevirdiler

    İç çamaşırlı sarhoş kadınlar ortalığı birbirine kattı! Çevredekilerle kavga ettiler, kucaklarındaki bebeği bileklerinden ters çevirdiler

    20.09.2023 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletindeki bir barın önüne gelen sarhoş iki kadın ortalığı birbirine kattı. Sadece iç çamaşırı giyen kadınlar güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde önce çevredekilerle kavga etti ardından ise kucaklarına aldıkları bebeği defalarca havaya fırlattı. Görüntülerin tepki çekmesinden sonra iki kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde isimleri Sierrah Newell ve Brianna Lafoe olarak açıklanan iki kadın üzerlerinde sadece iç çamaşırıyla bir barın önüne geldi. Kucaklarına aldıkları bir bebeği önce defalarca havaya atan ve daha sonrasında bebeği ayak bileklerinden aşağıya doğru sallandıran kadınlar tutuklandı.

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

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    Çevredekilerin duruma tepki göstermesi üzerine onlarla kavga eden kadınların görüntüleri sosyal medyada ifşa edilince adata infial yarattı.

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    20 ve 19 yaşındaki kadınlar olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İkili çocuk istismarı suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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    Amerika sarhoş

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