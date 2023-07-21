Skandal görüntüler! Sarhoş turistin yüzüne tuvaletini yaptı... O anları saniye saniye kaydederek paylaştı

İspanya’nın popüler tatil lokasyonlarından biri olan Mayorka’da kaydedilen görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu. Alkolün etkisiyle kendisinden geçen bir turistin yanına gelen bir başka kişi şortunu indirerek tuvaletini yaptı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Mide bulandıran anlar tuvaletini yapan Hollandalı bir turistin arkadaşı tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüler tepkilere neden oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bu şimdiye kadar gördüğüm en iğrenç şey” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Gerçek anlamda midem bulandı” yorumunu ekledi.