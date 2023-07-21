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Skandal görüntüler! Sarhoş turistin yüzüne tuvaletini yaptı... O anları saniye saniye kaydederek paylaştı

21.07.2023 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya’nın Mayorka şehrindeki El Arenal bölgesinde popüler bir tatil beldesinde ismi açıklanmayan bir turist fazla alkolün etkisiyle bir bankta sızdı. Sarhoş turist tepkisiz bir şekilde yatarken o anlarda gelen başka bir kişi adamın yüzüne tuvaletini yaptı. Tuvaletini yaptığı anları sosyal medyadan paylaşan adam tepkiyle karşılandı.

İspanya’nın popüler tatil lokasyonlarından biri olan Mayorka’da kaydedilen görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu. Alkolün etkisiyle kendisinden geçen bir turistin yanına gelen bir başka kişi şortunu indirerek tuvaletini yaptı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

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Mide bulandıran anlar tuvaletini yapan Hollandalı bir turistin arkadaşı tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüler tepkilere neden oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bu şimdiye kadar gördüğüm en iğrenç şey” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Gerçek anlamda midem bulandı” yorumunu ekledi.

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sosyal medya İspanya tuvalet mayorka

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